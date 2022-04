Football: Une belle finale de Coupe de l'Indre en perspective entre Le Poinçonnet et Issoudun

C'est la confrontation entre deux équipes qui vont accéder à l'échelon supérieur dans leur championnat respectif. Et cette 81e finale de la Coupe de l'Indre va se jouer comment depuis de nombreuses années maintenant (hors Covid-19) au stade Gaston-Petit de Châteauroux. "Pour nos joueurs en particulier, c'est le but avoué toutes les saisons. Ils ne rêvent que d'une chose, c'est d'aller jouer sur la magnifique pelouse du stade Gaston-Petit" précise Vincent Chenot, le président de l'US Le Poinçonnet.

Du côté d'Issoudun, après avoir été privé de Coupe de l'Indre suite à des comportements que plus personne ne veut revoir dans les tribunes, les dirigeants, joueurs et entraîneurs ont tourné la page. Place au terrain et à la fête du football. "Nous souhaitons que cette finale soit en fait une grande fête pour notre club. Nous avons mobilisé tous les licenciés du club avec en prime des séances de maquillage. Nous avons également prévu des bus pour rallier Gaston-Petit. Sportivement je pense que ce sera du 50-50" déclare Akim Hamil le président du club.

Pour l'US Le Poinçonnet, le soutien des supporters est monté d'un cran. "On croise de plus en plus de monde au Poinçonnet qui nous encourage pour cette finale. Du style 'on est derrière vous, on va gagner.' Il y a vraiment une grosse motivation et un intérêt qui montent de plus en plus pour notre équipe première" se réjouit Vincent Chenot le président de l'US Le Poinçonnet. Cette finale sera dirigée par l'arbitre Jaffart Abdeladi. Et elle sera à suivre sur France Bleu Berry ce samedi à partir de 20h15 pour un coup d'envoi à 20h30.