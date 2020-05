Football : Franck Haise sera toujours l'entraîneur du RC Lens la saison prochaine

Il l'annonce lui-même ce 8 mai : Franck Haise reste l'entraîneur du RC Lens la saison prochaine. Le championnat de football a pris fin prématurément à cause de l'épidémie de coronavirus, et le club artésien monte en Ligue 1. Cette nouvelle aventure se fera donc avec le coach arrivé en février.

Franck Haise annonce qu'il restera l'entraîneur du RC Lens la saison prochaine. Dans un entretien accordé à Téléfoot ce vendredi 8 mai, celui qui n'a coaché que deux rencontres cette année avant l'interruption du championnat de football, affirme que la direction du club le prolonge, alors que son contrat arrivait à échéance en juin.

Ce sera donc la Ligue 1 en sang et or pour Franck Haise dès la reprise : "j'aurai la chance de faire au moins un troisième match avec le RC Lens !", sourit-il dans cet entretien vidéo, "et j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres derrière". Franck Haise a remplacé Philippe Montanier en février dernier.

Dans un communiqué, le RC Lens confirme que le contrat de Franck Haise est prolongé pour les deux prochaines saisons. "Ce n'est pas un choix par défaut" écrit Arnaud Pouille.