Ligue 1 : Frédéric Guilbert définitivement transféré à Caen

Prêté la saison dernière au Stade Malherbe de Caen par Bordeaux, le footballeur Frédéric Guilbert avait démarré la préparation d'avant-saison en Gironde. C'était avant que ce pur produit de la formation caennaise ne soit définitivement transféré en Normandie.

"La priorité a toujours été de faire revenir Fred" précise Xavier Gravelaine dans le communiqué officiel du Stade Malherbe Caen, heureux de voir revenir ce défenseur capable d'évoluer à droite et au centre. Frédéric Guilbert est définitivement transféré en Normandie. "Les discussions ont été un peu longues et difficiles avec Bordeaux. On ne nous a pas fait de cadeaux" concède le directeur général du SMC. La fin d'un feuilleton estival en tout cas qui voit ce joueur originaire de Valognes dans la Manche s'engager jusqu'en 2021 avec son club formateur.

On a fait un effort financier

"On a fait un effort financier" concède Xavier Gravelaine, justifié par la saison réalisée l'an passé par Frédéric Guilbert. Arrivé en octobre, il a rapidement intégré le 11 de départ avant une luxation de l'épaule. Ce qui ne l'a pas empêché de revenir rapidement et de disputer les deux derniers matchs dont celui du maintien au PSG. Il s'agit de la 6e recrue du SMC... en attendant la suite.