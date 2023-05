Football - FSGT : L'Unione Corsa champion d'Île-de-France

L'histoire entre l'Unione Corsa et Paris ne date pas d'hier. Repris en 1998, le nom du club résonne depuis plus de 30 ans avec un objectif : réunir les Corses de la capitale autour d'une équipe de football.

L'Unione se présente comme un véritable vecteur d'intégration et de solidarité entre insulaires. "Quitter la Corse pour Paris représente un changement important, rappelle Antoine Aupiais, membre du club. Notre club permet de se créer un réseau, de s'intégrer dans un groupe et de passer les weekends un peu moins seul. Je pense notamment au petit nouveau, Olivier, 18 ans, qui nous a dit que, sans l'Unione, il n'aurait pas d'amis à Paris." Jeunes et vétérans se côtoient donc tous les lundis et vendredis au fil des entraînements et des matchs de l'association.

Une trentaine de licenciés

Cette saison, le collectif est composé d'une trentaine de licenciés, avec aussi bien des joueurs occasionnels que des anciens pensionnaires des centres de formation de l'ACA ou du SCB. Une équipe qui s'illustre notamment par ses brillantes performances sportives depuis plusieurs années, récompensées cette saison par un titre de champion d'Île-de-France de la section football de la Fédération Sportive et Gymnique du Travail (FSGT). Une première dans l'histoire de l'Unione Corsa.

La FSGT est une fédération omnisports et comporte une centaine de disciplines et activités, allant du football aux joutes nautiques en passant par les sports de combat, les échecs, ou encore la danse. Dans la section football, l'Unione Corsa évolue dans la poule A en Île-de-France, la plus haute division régionale.

L'Unione Corsa lors du match contre le FC Cantou (4-1), vendredi 12 mai. - Unione Corsa

Ils ont été sacrés après une victoire 4-1 contre les Aveyronnais du FC Cantou, à trois journées de la fin. "C'est un symbole de devenir champion en gagnant contre eux, jubile Antoine Aupiais. C'est une très belle équipe qui est championne chaque année depuis cinq ans. On a très bien débuté le match et on a rapidement assuré la victoire, on est très contents. Il y avait une vingtaine de supporters qui étaient présents pour nous encourager !"

L'actualité de l'Unione est suivie bien au-delà de Paris, le public suivant les coulisses de l'équipe grâce à leurs réseaux sociaux, dont un compte Instagram qui n'a rien à envier à un club professionnel. "Nous sommes deux à gérer les comptes du club, confie Antoine. Comme nous travaillons dans le marketing et le graphisme, cela nous plaît de réaliser de jolis visuels." Une direction artistique qui séduit les plus de 1300 abonnés sur Instagram.

Il reste deux matchs aux insulaires pour terminer le championnat en étant invaincus. S'ensuivra à la rentrée, un "Championnat des Champions" où le club affrontera les vainqueurs des autres régions, pour le titre de Champion de France de football FSGT. Pour continuer à faire briller le fanion de l'Unione Corsa dans la Ville Lumière.