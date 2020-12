Football : Gérard Houllier, enfant du Pas-de-Calais, est mort cette nuit à 73 ans

C'est une grande disparition pour le football français. Ancien sélectionneur des Bleus, entraîneur du PSG, de Liverpool et de Lyon, Gérard Houllier s'est éteint à l'âge de 73 ans cette nuit. Il est décédé une semaine après une nouvelle opération de l'aorte, alors qu'il subissait depuis 2001 un traitement médical important.

Une carrière mythique débutée à Hucqueliers

Gérard Houllier a développé son amour du foot sur les terrains du Pas-de-Calais. C'est sur la pelouse du club d'Hucqueliers, petit village à une trentaine de kilomètres de la côte, que le jeune Gérard Houllier chausse ses crampons pour la première fois.

Il jouera aussi une année dans un club amateur de Liverpool, où il passe une année d'études alors âgé d'une vingtaine d'années. Avant de revenir en France, et de poursuivre sa jeune carrière de joueur au Touquet au début des années 1970.

Instituteur à Arras puis entraîneur au Touquet

Gérard Houllier n'a jamais été footballeur professionnel. Après ses études, il travaille d'abord comme instituteur à Arras, juste avant de débuter sa carrière d'entraîneur. C'est à nouveau sur ses terres qu'il se lance, et la première équipe qu'il dirige est le club du Touquet à 26 ans.

Il devient ensuite le tacticien de l'équipe de Noeux-les-Mines, pensionnaire de D2, pendant quatre ans. En 1981, l'équipe manque de peu une montée en D1. Ses performances de l'époque impressionnent et en 1982, il prend place sur le banc du RC Lens. Pour sa première saison, il envoie les Sang et Or en coupe d'Europe, après une brillante quatrième place.

Une brillante carrière d'entraîneur

Cette expérience lensoise marque le début de sa mythique carrière d'entraîneur. D'abord au Paris-Saint-Germain, où dès sa première saison en 1985, il offre au club de la capitale son premier titre de champion de France. Joël Bats, Luis Fernandez, Safet Susic ou encore Dominique Rocheteau font partie de cette aventure qui marque l'histoire du PSG.

Il prend ensuite la direction de la Fédération française de football, avant de devenir sélectionneur des Bleus pour remplacer Michel Platini et son échec à l'Euro 1992. L'enfant du Pas-de-Calais va alors vivre l'un des moments les plus durs de l'histoire de l'équipe de France. En 1993, les Bleus s'inclinent contre la Bulgarie, battus à la dernière minute 2-1 au Parc des Princes pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 1994. Les Bleus en sont privés, et c'est toute un génétation de supporters qui est traumatisée.

L'état de grâce à Liverpool

Gérard Houllier retrouve ensuite Liverpool, où il prend la tête du mythique club des Reds. Il apportera au club de très nombreux trophées, même s'il ne sera jamais champion d'Angleterre. L'année 2001 est remarquable : Liverpool remporte la FA Cup, la League Cup, la Coupe de l'UEFA, la Supercoupe d'Europe et son attaquant Michael Owen remporte le Ballon d'or. Le club lui a rendu hommage sur Twitter : "Nous pleurons le décès de notre manager lors du triplé, Gérard Houllier. Les pensées de tout le monde au Liverpool Football Club vont à la famille de Gérard et à ses nombreux amis."

Mais cette même année 2001, Gérard Houllier souffre de problèmes de santé et subit une lourde opération de chirurgie vasculaire, Après plusieurs saisons aux résultats plus irréguliers, malgré un nouveau trophée en League Cup en 2003, il quitte le club en 2004. On se souvient aussi de lui comme entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Il en prend la tête en 2005, et amènera l'équipe en quart de finale de la Ligue des Champions.

Gérard Houllier était toujours influent dans le milieu du foot