Football : Gerd Müller, légendaire attaquant allemand, est mort

Gerd Müller, légende du football allemand, est décédé à l'âge de 75 ans, a annoncé le Bayern Munich dans un communiqué, ce dimanche 15 août. "Aujourd'hui est un jour triste, noir, pour le FC Bayern et ses supporters", a déclaré le président du club, Herbert Hainer.

Gerd Muller en 20210. © AFP - PETER KNEFFEL / DPA / dpa Picture-Alliance

Gerd Müller, auteur de 365 buts avec le Bayern en Bundesliga et 68 avec la RFA dans les années 1960 et 1970, avait notamment remporté la Coupe du monde en 1974 à domicile.

Gerd Muller félicité par ses coéquipiers après le deuxième but de l'Allemagne face à la Yougoslavie lors de la Coupe du monde 1974. © AFP - Sven Simon / picture-alliance / dpa Picture-Alliance

"C'est l'une des plus grandes légendes de l'histoire du Bayern", a témoigné Oliver Kahn, ancien gardien du Bayern et désormais président du conseil d'administration du club bavarois. "Ses performances sont inégalées à ce jour et feront à jamais partie de la grande histoire du FC Bayern et du football allemand dans son ensemble."

"Gerd Müller était le plus grand attaquant de tous les temps - et une personne formidable, une personnalité du football mondial", a ajouté Herbert Hainer.