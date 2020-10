Football GF38 : Avec une équipe remaniée, Grenoble séduit face à Valenciennes

Après leur défaite la semaine dernière 1-0 face à Guingamp, les Grenoblois ont enclenché la marche avant et c'est Valenciennes qui en fait les frais. Victoire 2-0 sur la pelouse du stade des Alpes pour le compte de la 6e journée de ligue 2. Le GF38 est deuxième au classement de la ligue 2.

Grenoble s'est imposé dans des conditions difficiles ce samedi soir. Le GF38 a aligné une équipe remaniée face à Valenciennes après la découverte de cinq cas positifs au coronavirus parmi les joueurs. Le stade des Alpes était quasiment vide, obligation de respecter la jauge de 1000 personnes maximum. Heureusement, l'entraîneur du GF38, Philippe Hinschberger, était là pour faire l'animation.

Il a donné de la voix sur le banc, sous les yeux de son homologue valenciennois, Olivier Guégan, un habitué des lieux. L'ancien entraîneur de Grenoble, qui avait ramené le club en Ligue 2, a retrouvé un Stade des Alpes qui sonnait bien creux. Mais le plus important dans le football, "c'est les trois points", et ce soir, ils sont dans la musette grenobloise.

En première mi-temps, Grenoble domine et Grenoble marque. À la 30e minute, Mamadou Diallo conclut un beau mouvement collectif plein axe en une touche de balle. Deuxième but de la saison pour Diallo et troisième caviar pour Anani. En seconde période, à la 58e minute, Anani, encore lui, dévie un ballon de la tête directement sur... la main d'un Valenciennois. Pénalty pour Grenoble, tranquillement transformé par Yoric Ravet.

2-0 pour le GF38, une prestation propre et solide des Grenoblois qui remontent à la deuxième place du classement de la Ligue 2. Prochain match le 17 octobre avec un déplacement à Amiens.