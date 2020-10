Football GF38 : Un cluster détecté au club

Les résultats des tests PCR sont arrivés et c'est bien un cluster qui a été détecté ce vendredi matin au GF38. 9 cas positifs à la Covid-19 dont cinq joueurs : Jérôme Mombris, Jessy Benet, Jules Sylvestre-Brac, Kévin Tapoko et Esteban Salles, le gardien remplaçant.

Une nouvelle dont se serait bien passé le coach du GF38 Philippe Hinschberger : "C'est une mauvaise surprise. La semaine dernière, on avait zéro cas. [...] Je m'attends à en avoir d'autres dans la semaine à venir. On s'adapte." L'entraîneur du club est désormais obligé de composer avec les forces en présence. Seulement 17 joueurs (au lieu de 18) sur la feuille de match pour la réception de Valenciennes au Stade des Alpes samedi soir à 19h pour le compte de la 6e journée de Ligue 2 de football.

Car en plus des cinq joueurs positifs et placés à l'isolement, l'infirmerie se remplit à vue d’œil chez les Grenoblois. La semaine dernière, lors de la défaite 1-0 face à Guingamp, le milieu de terrain Florian Michel est sorti pour une blessure au mollet. Harouna Abou Demba, Jessy Benet (positif au coronavirus) Kevin Tapoko (positif au coronavirus) sont eux toujours à l’infirmerie et Anthony Belmonte, convalescent, est dans le groupe mais ne devrait pas jouer tout le match.