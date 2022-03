Football - Girondins - David Guion: " à aucun moment le racisme peut rentrer dans le vestiaire"

Même dans un match amical, une victoire est toujours bonne à prendre ?

David Guion: "C'est ce que je recherchais à travers ce match, de renouer avec la victoire. La première mi-temps n'était pas très intéressante. Encore une fois, les joueurs étaient, à mon sens, encore trop anxieux et inhibés. Ce que j'ai aimé sur cette deuxième mi-temps, c'est qu'ils ont souhaité allé chercher la victoire. Ils ont joué pour gagner, ils ont été beaucoup plus haut, beaucoup plus agressif et comme par hasard, on s'est créé beaucoup plus de situations. Même à 1-1 on est allé chercher la victoire. C'est des réactions comme ça que je veux voir, avec un groupe capable de mettre des actes".

Vous avez pu tester différents schémas tactiques ?

David Guion: "Je regarde encore un peu avant ce déplacement à Lille. Il y a pas mal d'absents sur la rencontre de Lille. J'ai fais une défense à 5 aujourd'hui, on est repassé à 4 derrière sur la fin. On va voir aussi comment les internationaux vont rentrer... Jimmy (Briand) avait encore quelques douleurs de réaction sur son mollet. Pour Benoit (Costil) je pensais que c'était bien qu'il prenne un peu de recul et qu'il retrouve un petit peu de fraîcheur. Aujourd'hui, je souhaitais aussi donner du temps de jeu à ceux qui en avait moins".

Comment s'est passé cette semaine après les tensions face à Montpellier ?

David Guion: "On a vécu une semaine difficile, tous ensemble, je pense que le club des Girondins est le club qui a fait jouer le plus d'étrangers cette année en Ligue 1. A aucun moment le racisme peut rentrer dans le vestiaire, il rentrera pas dans notre vestiaire, et il n'est pas rentré évidemment. J'ai vu les communiqués du club, des joueurs, des supporters. J'ai vu que l'objectif à tous et à Benoit (Costil) également c'est le maintien. Moi c'est ce qui m'intéresse. Et aujourd'hui, je veux des actes forts sur le terrain, je veux des victoires".