Football - Girondins de Bordeaux : Pour Jocelyn Gourvenenec, "le plus important est de conserver notre ossature"

Avec les départs quasiment officiels des attaquants Enzo Crivelli à Angers et Adam Ounas à Naples, et l'arrivée d'Alexandre Mendy, les Girondins vivent une période agitée sur le marché des transferts. L'occasion pour l'entraîneur Jocelyn Gourvennec de faire le point sur le recrutement bordelais.

Le cap général du mercato

"L'effectif bouge principalement parce que l'on ouvre la porte à des joueurs qui jouent peu et veulent partir. Mais on garde notre ossature, et c'est le plus important dans un mercato. Cette base a bien fonctionné lors de la deuxième partie de saison. Le groupe a maintenant des habitudes de travail, bosse ensemble depuis un an, ce qui nous permet de gagner du temps. Et cela permet aux nouveaux d'arriver dans un groupe qui fonctionne bien."

Les départs d'Ounas et Crivelli

"Ce sont deux cas très différents. En ce qui concerne Adam Ounas, il a fait une bonne seconde partie de saison, il était plus concentré, plus à l'écoute, c'était le Adam que l'on souhaitait voir. Aujourd'hui il y a une offre de Naples, qui lui propose de jouer la Ligue des Champions. Il souhaitait répondre positivement à cette sollicitation. A partir du moment où l'on a pu trouver un accord qui satisfait tout le monde (autour de 12 millions d'euros, selon plusieurs sources, NDLR), son avenir s'inscrit ailleurs. C'est un garçon très attachant, avec beaucoup de talent, qui va lancer sa carrière dans un bon club"

Adam Ounas a été autorisé par le club à s'engager avec les Italiens de Naples. © Radio France - Justine Hamon

"Et puis, dans le cas d'Enzo Crivelli, il m'avait dit l'été dernier, alors que je comptais sur lui, qu'il voulait être prêté à Bastia, et qu'il ne souhaitait plus porter le maillot des Girondins. A partir du moment où un joueur me dit cela, c'est terminé pour moi. Je ne veux pas travailler avec des joueurs qui se posent ce genre de question. Il faut respecter son employeur."

L'arrivée de Youssouf Sabaly

"On souhaitait le garder, un accord a quasiment été trouvé avec le PSG pour un transfert, et on espère que ce sera bouclé en fin de semaine."

Youssouf Sabaly devrait continuer d'évoluer sous les couleurs des Girondins. © Radio France - Justine Hamon

Les autres potentielles arrivées

"On a ciblé des joueurs capables de remplacer Adam Ounas poste pour poste, tout comme on va chercher à remplacer Jérémy Ménez qui est parti il y a quelques semaines. Les discussions sont en cours, avec plusieurs joueurs. On sera amenés à finaliser à un moment donné. On a un effectif qui a peu bougé par rapport à la fin de saison dernière, et ensuite, en fonction des départs, on remplacera. Ces départs nous donnent financièrement la possibilité de faire ces choses. "

Le milieu de Leicester Nampalys Mendy souhaite s'engager avec Bordeaux le plus rapidement possible https://t.co/XTmdolYqrM pic.twitter.com/W1lmYFMSKr — L'ÉQUIPE (@lequipe) June 27, 2017

"J'ai parlé au milieu de terrain de Leicester, Nampalys Mendy. Il est encore jeune, il a des choses à montrer. Compte tenu de la saison qu'il a réalisé, qu'il n'est pas celle qu'il espérait, il a des envies de revenir en France. C'est une vraie référence dans le championnat de France, il avait fait une saison magnifique en tant que capitaine de Nice, il y a deux ans."

Le poste de latéral gauche

"C'est un poste sur lequel on réfléchit beaucoup. Maxime Poundjé a un bon de sortie, Diego Contento est à un an de la fin de son contrat...On a par contre choisi de prolonger Théo Pellenard, qui est jeune, formé au club, et important dans la vie du club. On réfléchit à l'opportunité de recruter un joueur à ce poste."

Théo Pellenard est le seul arrière gauche certain de rester au club cette saison. © Radio France - Justine Hamon

Les joueurs de retour de prêt

"Cédric Yambéré et Fréderic Guibert reviennent de leurs prêts respectifs, à Chypre et à Caen. Ils sont sollicités, par deux clubs différents. Il n'y a pas d'accord aujourd'hui, mais cela pourrait se concrétiser. En ce qui concerne Kevin Soni, qui était prêté à Pau, il ne va pas rester à Bordeaux, il n'entre pas dans nos plans."

Les éventuels départs en prêt

"Ils pourraient concerner deux joueurs. Daniel Mancini, notre milieu argentin est arrivé au mois de janvier, et a pu s'intégrer pendant cinq mois. Peut-être qu'on le prêtera pour qu'il fasse désormais une saison pleine. C'est un joueur de qualité, collectif, avec une super mentalité. Nous verrons avec lui s'il est mieux pour lui de rester ici, et d'essayer de concurrencer les autres joueurs, ou s'il partira en prêt. La situation est similaire pour Mauro Arrambarri. On fera prochainement le point avec lui et son agent."