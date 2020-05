Football : Grégory Poirier est le nouvel entraîneur du CS Sedan Ardennes

Après le départ de Sébastien Tambouret à l'issue de son contrat, le CS Sedan-Ardennes a dévoilé le nom de son nouvel entraîneur ce lundi 4 mai. Il s'agit de Grégory Poirier qui officiait la saison passée dans un autre club de National 2, l'US Saint-Malo, qui a terminé 9ème de son groupe à l'issue d'une saison avortée.

Auparavant, le natif de la Rochelle, ancien milieu de terrain du SC Amiens et du Nîmes Olympiques en National et en Ligue 2, a coaché l'US Endoume Marseille. Avec les Phocéens, Grégory Poirier a obtenu deux montées en trois saisons, du championnat de Régionale 1 au National 2.

Sedan, deuxième de son groupe après 21 journées de championnat disputées, a manqué la montée en National 1 de peu cette saison, au profit du SC Bastia.