Il a fallu attendre près de 75 minutes pour que les joueurs du FC Annecy soient libérés et faire exulter le Parc des sports d'Annecy, ce vendredi soir. Grâce à une victoire 2 à 0 face à Sedan, en dernière journée du championnat de National, le FC Annecy monte officiellement en Ligue 2 !

Au bout d'un match haletant, le FC Annecy l'emporte 2 à 0 face à Sedan et monte en Ligue 2 !

Les 13.500 supporters du parc des sports ont exulté à la 80e minute, quand le FC Annecy a marqué son 2 but face à Sedan.

Il a suffit d'un seul petit but pour toucher le rêve du doigt et passer en Ligue 2. Mais ce rêve, il a fallu l'attendre, au bout d'un match haletant, un supplice pour les supporters. Malgré des attaques et une belle énergie, les Rouges n'ont pas réussi à concrétiser avant la mi-temps.

Il a fallu attendre la 75e minute pour qu'Alexis Bosetti marque un premier but, rapidement confirmé par un 2e but, sur pénalty, pour que le FC Annecy respire et que les 13.500 supporters du parc des sports respirent enfin ! Vingt-neuf ans après avoir quitté le foot professionnel, le FC Annecy retrouve la Ligue 2.

Une fin de match en liesse, debout dans les tribunes

Les 13.500 supporters ont terminé le match en liesse, dans une ambiance folle, debout dans les tribunes, avant d'envahir la pelouse du stade, malgré les avertissements de l'arbitre.

