Football : huit joueurs sur le point de quitter les Chamois niortais

C'est le traditionnel bal du mercato de fin de saison : le Chamois niortais football club a annoncé lundi 25 mai ce qu'il prévoyait pour une dizaines de joueurs de son effectif arrivés en fin de contrat. Pour l'instant, huit départs sont à prévoir et trois joueurs devraient prolonger leur aventure niortaise en Ligue 2.

Départ du capitaine Mathieu Sans

Au total, huit joueurs sont donc susceptibles de quitter les rangs du club de Niort. Il s'agit notamment du capitaine de l'équipe, Mathieu Sans, qui a déjà effectué six saisons en bleu et blanc. Les défenseurs Julien Dacosta et Florian Lapis sont eux aussi sur le départ. Les deux attaquants Antoine Leautey et Zoumana Koné vont également faire leurs valises. Le gardien des Chamois, Quentin Braat, retourne lui au FC Nantes, après un prêt d'une saison.

Le club souhaite en revanche prolonger l'aventure avec trois joueurs : lssouf Paro, Thibaud Vion et David Djigla. Dans ce cadre-là, les discussions sont toujours en cours, précise le club.