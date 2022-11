Football : Hyères et Mourad Boudjellal portent plainte contre Saint-Estève

Décidément, ce match entre Saint-Estève et Hyères n'en finit pas ! Il avait commencé bien avant l'heure avec une polémique sur le lieu du match et il va se poursuivre avec une plainte que compte déposer le club varois. Entre temps, les deux équipes se sont affrontées sur le terrain avec une qualification aux tirs au but pour les Hyérois.

Dans un communiqué sur sa page facebook, le club présidé par Mourad Boudjellal a annoncé vouloir donner des suites à l'envahissement du terrain à la fin de la rencontre : "De graves incidents se sont déroulés à la fin du match avec un envahissement de pelouse par des individus proches du club et des dirigeants (bénévoles) venus en découdre avec nos joueurs.

Le club a filmé l’intégralité de la scène et enverra sous peu copie à la FFF. Dépôt de plainte sera fait, il sera demandé aux dirigeants de St Estève les mesures de sécurité qui étaient prises autres que agents de sécurité bénévoles pour un match qu’un Président avait cherché à faire dégénérer toute la semaine."

Concernant les propos racistes, une suite judiciaire sera donnée

Mais, ça ne s'arrête pas là ! La semaine dernière, le club catalan n'a pas apprécié les méthodes de Mourad Boudjellal pour changer le lieu du match et l'a fait savoir, vertement, là encore par un post sur facebook signé par le président stéphanois Ronnie Chaîne, mercredi : "Ami Mourad au melon bien sucré, nous vous souhaitons une bonne soirée dans cette attente, mais vous conseillons quand même de faire le plein du bus, de télécharger un podcast des Grandes Gueules, de taper Stade des Aloes dans Waze, et de changer de conseil en pitrerie."

Il semblerait bien que ce soit surtout ce message qui déclenche aujourd'hui la réaction de Hyères. Toujours dans le post publié ce lundi, le club varois, par la plume de son président emblématique, menace : "concernant les propos racistes et la métaphore avec un melon, une suite juridique sera donnée. Le président de St Estève aurait dû se souvenir du proverbe Africain qui dit « Qui avale une noix de coco ou un melon fait confiance à son anus »."

Hyères attend désormais de connaître son adversaire pour les 32e de finale de la coupe de France, Saint-Estève a laissé filer l'exploit de peu et son premier 32e de finale de l'histoire mais le club se retrouve dans une polémique qui pourrait durer.