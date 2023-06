Football - "Il avait les yeux qui brillaient', à 13 ans, Yann Cissé, formé à Bayonne, signe à Bilbao

Et dire qu'à l'origine, il était seulement allé à Bilbao pour faire plaisir à sa mère. Finalement, après trois jours de stage, c'est bien en Biscaye que Yann Cissé, 13 ans, va poser ses bagages. Le milieu de terrain, formé à l'Aviron Bayonnais et habitant d'Ahetze, vient d'être recruté pour sept saisons. Une porte ouverte sur un avenir de footballeur professionnel, même si la route est encore longue.

"C'est là que je veux aller"

"Au départ, je voulais aller aux Girondins de Bordeaux," raconte Yann. Pisté aussi par Montpellier et Lorient, le choix de Yann est arrêté avant d'aller à Bilbao. Bordeaux, il connaît, il est au pôle espoir de Talence, et a fait plusieurs stages avec les Girondins. Surtout, une clause l'empêche de signer à l'étranger. En effet, les joueurs formés dans des pôles espoirs français ne peuvent pas signer à l'étranger, sauf si le club paie des indemnités de formation. "Bilbao a appellé ensuite, et j'ai dit à Yann d'y aller, que ça ferait toujours une expérience de plus" se rappelle Safia, la mère de Yann. "Mais quand il est revenu... il avait les yeux qui brillaient, je ne l'avais jamais vu comme ça."

Safia, sa mère, et Yann, ont discuté ensemble du choix d'aller à Bilbao plutôt que Bordeaux. © Radio France - Rémy Doutre

Problème : Yann et sa mère ont déjà donné un accord de principe à Bordeaux … "Mais je lui ai dit 'tu sais Yann, on n'a rien signé encore' ." Conquis par Bilbao, et après plusieurs appels de joueurs bilbotar comme Ander Herrera ou les frères Williams, la décision est prise. Après négociations, notamment à cause de cette fameuse clause, elle est désormais officielle. "J'étais hyper heureux, Bilbao, c'est un grand club" confie Yann. En plus de Bordeaux, Montpellier et Lorient voulaient aussi s'attacher ses services.

"Un gamin autonome"

"Signer à Bilbao, pour lui, c'est juste lui donner la chance de continuer à travailler" révèle Alain Canton, son coach à l'Aviron Bayonnais. "C'est ce qu'il a fait à Bayonne, ce qui explique qu'il en est là aujourd'hui, mais cette signature n'est pas une fin en soi." Milieu de terrain avec une appétence pour les dribbles, capables "d'un gros volume de jeu, avec une grosse capacité de récupération de ballons et des facilités pour éliminer les adversaires", Yann possède déjà des qualités évidentes, un diamant brut qu'il reste à polir.

Alain Cantou, coach et mentor de Yann à l'Aviron Bayonnais, promet de suivre de loin le parcours du milieu de terrain. © Radio France - Rémy Doutre

Mais c'est un aussi un garçon qui a la tête sur les épaules, racontent ses proches. À Bilbao, il sera seul. "Mais je vais rentrer le vendredi soir, et repartir le dimanche" explique Yann. Pendant deux ans encore, il jouera avec Bayonne, avant de définitivement porter les couleurs de Bilbao. "Je n'ai aucun doute, assure Safia, sur sa capacité à se gérer seul. C'est un gamin autonome. Il est né en Italie, à l'âge de deux ans il est parti vivre chez ses grands-parents en Côte d'Ivoire jusqu'à ses cinq ans, avant de revenir chez moi." La mère de Yann de rajouter : "Il se débrouille déjà au Pôle à Talence, il a déjà pris l'avion seul avec sa petite sœur… " Yann sera scolarisé au lycée français à Bilbao. Il signe un contrat de sept ans, qui doit l'amener aux portes de l'équipe première.