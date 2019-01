Football : "Le Stade Rennais n'est pas supérieur à nous" affirme le milieu du FC Nantes Valentin Rongier

Nantes, France

Il a beau compté 96 matchs dans l'Elite, le milieu de terrain du FC Nantes Valentin Rongier n'a jamais battu le Stade Rennais en Ligue 1. Pire, les Canaris ne se sont plus imposés à domicile face aux Rouge et Noir depuis 2005. "Bien sur que ça pèse" reconnait Valentin Rongier. Ce dimanche (15h00) à la Beaujoire, les Nantais ont l'occasion de mettre fin à cette série. "C'est le match de l'année pour les supporters et c'est hyper frustrant de ne pas pouvoir leur apporter cette satisfaction depuis plusieurs années" reconnait le capitaine du FC Nantes.

Il n'y a jamais eu de passation de pouvoir entre le FC Nantes et Rennes. Ils n'ont rien fait depuis quinze ans. Ok, les Rennais ont obtenu plusieurs qualifications européennes. Mais ils ne sont pas supérieurs à nous" Valentin Rongier

