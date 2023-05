Football : il y aura bientôt sept clubs français en coupe d'Europe

Les clubs de foot français peuvent dire merci à West Ham ! La victoire des Anglais en Ligue Europa Conference ce jeudi soir leur permet de gagner une place en coupe d'Europe à partir de la saison 2024-2025. En effet, en s'imposant 2-1 face à l'AZ Alkmaar, le club britannique empêche les Pays-Bas de passer à la 5e place du classement UEFA, une place actuellement occupée par la France.

ⓘ Publicité

Quatre places en Ligue des champion

Si cette place est capitale, c'est qu'avec le changement de formule à venir en ligue des champions, le pays qui l'occupe enverra quatre de ses clubs dans la compétition, contre trois actuellement. Les trois premiers de ligue 1 rejoindront directement la plus prestigieuse des coupes d'Europe, le quatrième devra passer par un tour préliminaire.

Trois autres équipes accéderont à une compétition européenne : le cinquième du championnat et le vainqueur de la coupe de France joueront en Ligue Europa. Une dernière rejoindra la Ligue Europa Conference. Cette issue positive pour les clubs tricolores était loin d'être assurée après les éliminations précoces cette année du PSG et de l'OM en Ligue des champions ou bien encore de Monaco et Rennes en Europa Ligue.