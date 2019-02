Football | Incidents Evreux FC - FC Rouen : la commission de discipline s'empare du dossier

Rouen - France

La commission de discipline de la LFN étudiera jeudi les incidents du weekend dernier, qui ont émaillé le match de National 3 entre Evreux FC 27 et le FC Rouen ! En effet, de graves tensions ont eu lieu en marge de ce match capital pour les deux équipes, en vue de la montée en National 2, et alors que les diables rouges occupent toujours la première place au classement. A l'arrivée, un match nul (1-1), mais des incidents entre joueurs et supporters.

Couchés notamment dans le rapport du délégué, mais également dans celui des dirigeants du FC Rouen, ces incidents ont été transmis à la commission de discipline, qui analysera les faits à partir de jeudi. Incidents avant, pendant et après le match. Avant : des tensions entre joueurs d’Evreux et de Rouen qui ont eu lieu dans les couloirs du stade, et qui ont provoqué la blessure d’une bénévole du club d'Evreux, victime visiblement collatérale de ces échauffourées. Pendant : un climat houleux sur la pelouse, entre joueurs des clubs, mais sans gravité. Après : l'entrée sur le terrain de supporters (ou spectateurs), à priori ébroïciens et plutôt jeunes. Des individus qui auraient tenté de s’en prendre à des joueurs du FCR, obligés de quitter les lieux avec leurs dirigeants sous escorte policière, mais également à des supporters rouennais, dont un homme qui auraient été blessés à la tête, après avoir reçu un projectile. A noter que les fans des diables rouges qui avaient fait le déplacement, de manière officielle et organisée (près de 150), étaient parqués dans une tribune et encadrés par une dizaine d'agents de sécurités auxquels le FCR avait fait appel pour l'occasion.

Un sac de nœud que la commission de discipline va tenter de dénouer. Aucune décision ne devrait d'ailleurs tomber jeudi soir, le dossier devrait être placé en instruction. Une fois démêlée, cette affaire pourrait déboucher sur des sanctions à l'encontre de certains acteurs de l'après-midi.