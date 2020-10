Football : incompréhension à Raon-l'Etape après le report du match de Nationale 3 pour des buts trop petits

Alors que le match de Nationale 3 entre l'US Raon et Epernay a été reporté pour cause de buts pas aux normes, c'est toujours l'incompréhension du côté du club et de la municipalité. Le terrain semble avoir "bougé".

L'incompréhension au club de foot de l'US Raon-l'Etape ! La rencontre de Nationale 3 de samedi dernier face à Epernay a été reportée, une réserve a été déposée par l'adversaire. En cause, la taille des buts au stade Paul Gasser qui a pourtant accueilli des rencontres prestigieuses de Coupe de France, la dernière au mois de janvier avec la réception et la victoire de Lille 3-2, une équipe vice-championne de France à l'époque.

"Du mal à expliquer cet écart"

Les buts étaient donc trop petits selon l'arbitre et le gardien d'Epernay qui a senti qu'il y avait un hic. Ils font bien 7 mètres 32 de large, la cage est aux normes. En revanche, il n'y a pas 2m44 entre le sol et la barre transversale partout. Il manquait 4 centimètres de chaque coté, 8 centimètres au milieu du but. Un problème des deux côtés du terrain. Assez incompréhensible pour le manager de l'Us Raon Farid Touileb :

"Il y a une analyse de faite depuis ce lundi matin avec la mairie, les entreprises qui interviennent sur le terrain. Il va falloir qu'on apporte des explications à la Fédération. On a du mal à expliquer cet écart parce qu'il n'y a pas eu de rajout de terre depuis trois ou quatre ans au moins. Le terrain travaille, la terre remonte. Entre la sécheresse et les pluies, ça aurait fait travailler. Il aurait mérité un contrôle mais ça ne me vient pas à l'idée, ni à mes coachs et on a joué des matchs depuis la reprise, ça n'a interpellé personne."

Le sort de Raon est entre les mains de la Ligue du Grand Est de football qui peut faire rejouer le match à Raon, à Epernay ou bien donner la victoire aux Champenois sur tapis vert.