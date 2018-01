Prêté à Niort pour six mois, le gardien nantais Alexandre Olliéro a disputé ce vendredi son premier match professionnel face à Nancy (0/0). A 21 ans, le Rochelais de naissance, a réussi son baptême du feu sous les yeux de ses parents.

Alexandre Olliéro n'a pas traîné. Prêté à Niort il y a une dizaine de jours, le gardien nantais a joué vendredi soir son premier match chez les professionnels. "C'est Pascal Landais l'entraîneur des gardiens qui m'a annoncé dans la semaine que je serai titulaire face à Nancy" affirme le Rochelais de naissance. Avant le match, certains canaris lui ont adressé un petit message d'encouragements. Parmi eux, le défenseur Nicolas Pallois. Vendredi soir, séquence émotion dans le tunnel du stade René Gaillard. "J'ai eu des frissons avant le coup d'envoi. J'étais ému" admet Alexandre Olliéro sous contrat avec le FCN jusqu'en 2023. Dans les tribunes, ses parents, sa sœur, sa copine mais aussi "Willy Grondin, l'entraîneur des gardiens du centre de formation du FC Nantes" précise t-il.

Premier titularisation en Ligue 2 et premier clean sheet

Pour ses premiers pas dans le monde professionnel, Alexandre Olliéro, 21 ans, a passé une soirée tranquille. "Je n'ai pas eu beaucoup d'arrêts à faire. Mais c'est vrai qu'il y a une grosse différence entre la Ligue 2 et le championnat de France de National 3. C'est beaucoup plus physique" reconnait-il. A 21 ans, l'ancien pensionnaire de la Jonelière ne regrette pas d'avoir rejoint Niort en Ligue 2. "Un jeune gardien a besoin de jouer. Mais le plus dur commence, je dois confirmer" précise t-il. A la fin du match, une première également. La conférence de presse. "J'ai eu la pression devant les journalistes" plaisante t-il.

[#CNFCASNL] J20 - Alexandre Olliero : « C’est mon premier match professionnel, ça fait plaisir. Surtout ici à Niort, près de chez moi. Devant ma famille. On aurait pu gagner, c’est dommage. On va travailler pour enchaîner. »

Un message de félicitations de Franck Kita

Alexandre Olliéro a eu du mal a trouver le sommeil après son premier match en Ligue 2. Il en a donc profité pour lire l'ensemble de ses textos. "J'en ai reçu des dizaines. Il y avait notamment celui de Franc Kita, le directeur général du FC Nantes" affirme t-il. Le Rochelais de naissance a également rangé quelques souvenirs. "J'ai conservé les deux maillots que j'avais pour le match" reconnait-il. Quant au bizutage, c'est déjà fait. "J'ai du interpréter On va s'aimer de Gilbert Montagné. Un grand moment" conclut-il.