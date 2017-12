Football : le défenseur du FC Nantes Koffi Djidji "espère ne pas toujours jouer" au poste de latéral gauche

Le Nantais Koffi Djidji n'a pratiquement jamais joué à son poste depuis le début de la saison. Défenseur central de formation, il évolue le plus souvent comme latéral gauche. Titulaire à 13 reprises cette saison, il fait le dos rond en espérant que cette situation évoluera.

Koffi Djidji y tient. "Je suis défenseur central" précise t-il avec le sourire. Et pourtant, on l'aurait presque oublié. Car depuis le début de la saison et l'arrivée de Claudio Ranieri, il évolue essentiellement comme latéral gauche. "J'essaie de m'adapter le mieux possible. Offensivement, je n'apporte pas autant que Lima. C'est sûr. Prendre le ballon avec mon pied gauche et me projeter vers l'avant, ce n'est pas naturel" reconnaît Koffi Djidji. Titulaire à 13 reprises cette saison, il s’accommode pour l'instant de cette situation en espérant retrouver son poste de prédilection. "J'espère ne pas toujours jouer à ce poste là non plus. Car au bout d'un moment, je prendrai moins de plaisir. Mais, si le coach me fait jouer latéral gauche, c'est qu'il estime que je suis utile à l'équipe" affirme t-il.

Koffi Djidji Copier

30 points à la trêve, c'est un minimun" estime Koffi Djidji

Cinquièmes au classement avec 27 points, les Nantais ont encore trois matchs d'ici la fin de l'année. Nice, Angers et à Amiens. "Faut que nous atteignons au minimun les 30 points d'ici la trêve. Hormis le Paris-Saint-Germain, je pense que nous pouvons venir titiller les autres trois clubs qui sont devant nous au classement " précise Koffi Djidji auteur d'un seul en Ligue 1 jusqu'ici.

Koffi Djidi Copier

Nice, une équipe très joueuse

Dans l'Elite, les Canaris ont toujours bien réussi face aux Niçois. Ils sont d'ailleurs invaincus à domicile face à eux depuis 2004. Mais Koffi Djidji se veut prudent. "C'est une équipe très technique avec beaucoup d'atouts offensifs. Je ne pense pas que nous aurons beaucoup la possession du ballon. A nous donc de bien l'utiliser quand nous l'aurons et de bien les presser" conclut Koffi Djidji.

Koffi Djidji Copier

FC Nantes / Nice, match à suivre en intégralité ce dimanche dès 16h30 sur France Bleu Loire Océan.