Football : "Je mets ma philosophie en place" explique Cris, le coach du Mans FC

Troisième match amical ce samedi soir pour les footballeurs du Mans FC, à 19 heures à Alençon, contre Quevilly Rouen Métropole, club qui évoluera cette saison en Ligue 2. Trois jours après la claque reçue contre le PSG (4-0) et à trois semaines de la reprise du championnat de National, les sang et or continuent leur préparation. "Je mets ma philosophie en place" explique le coach Cris ce vendredi, veille de match. "Sauf que je dois commencer petit à petit, je ne peux pas tout montrer d'un coup. J'observe les joueurs, eux aussi m'observent." Et sa philosophie, quelle est-elle ? Cris ne s'en cache pas, il veut maîtriser les matchs et attaquer. "On peut jouer vite vers l'avant à la récupération, avec des attaques rapides, on peut aussi faire des attaques placées."

Des joueurs de vitesse, de qualité - Cris

Sur les jeunes recrues de l'attaque justement, Boubakar Camara (20 ans), Bastian Badu (21 ans) ou encore Amadou Dia Ndiaye (21 ans), Cris se dit "content (...) on a des joueurs de vitesse, de qualité. Ces jeunes attaquants ont chacun un talent individuel. Mais ils sont nouveaux, il faut travailler, leur faire répéter les gestes." Le coach compte sur ceux qu'il désigne comme les tauliers du club, le gardien Pierre Patron ou encore le milieu Hamza Hafidi, pour accueillir les nouveaux. Des joueurs expérimentés sont aussi arrivés comme le défenseur Maxence Derrien, 27 ans, en provenance de Chambly. Et d'autres profils sont dans le viseur du Mans FC.

Des recrues supplémentaires d'ici le 6 août ?

D'autres joueurs pourraient arriver avant la reprise du championnat, le 6 août. Mais cette année, recruter est compliqué, surtout dans la division inférieure. "Le National 2 n'a pas vraiment joué depuis quasiment un an et demi" remarque Cris. "C'est compliqué, on analyse le joueur, on ne sait pas dans quel état il est. On attend, on est en train d'étudier des profils pour les faire venir le plus rapidement possible." De préférence avant le premier match de la saison : ce sera à domicile, face au Stade Briochin.

Le calendrier complet de la saison 2021-2022

Le programme de préparation