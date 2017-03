Football : "Je ne me sens pas inférieur à Rémy Riou" le gardien du FC Nantes Maxime Dupé

Gardien remplaçant en début de saison avec René Girard, le Nantais Maxime Dupé était dans le onze de départ à Monaco (4/0) dimanche dernier. C'était sa sixième titularisation en Ligue 1 depuis l'arrivée de Sergio Conceiçao. A 24 ans, il espère bien de se faire une place au soleil.

Numéro 2 en début de saison, le gardien du FC Nantes Maxime Dupé a pratiquement tout connu depuis l'arrivée de Sergio Conceiçao mi-décembre. D'abord mis à l'écart par le technicien portugais, l'enfant de Pleucadeuc a ensuite été titularisé à la surprise générale pour pallier la blessure de Rémy Riou. A son retour, il a retrouvé sa place sur le banc de touche. Et dimanche dernier, revoilà Maxime Dupé titulaire à Monaco. "Je ne sais plus vraiment qu'elle est ma place dans la hiérarchie des gardiens. J'ai eu une période compliquée à l'arrivée du coach. Mais là, je profite à fond" précise Maxime Dupé.

Alors est-il actuellement meilleur que Rémy Riou ? "Je ne me sens pas inférieur à Rémy Riou. Après, c'est le coach qui fait ses choix. Et quand j'ai la chance de jouer, c'est à moi de prouver" affirme le Morbihannais.

Dupé titulaire en Ligue 1, c'est 61% de matchs sans défaite pour le FC Nantes

Maxime Dupé a appris sa titularisation à Monaco seulement deux heures avant le coup d'envoi. "La concurrence est saine avec Rémy Riou. Rémy, c'est un super mec. Nous devons nous adapter. Et nous tenir prêt pour chaque match sans savoir à l'avance qui va débuter" glisse Maxime Dupé. Titulaire à six reprises en Ligue 1 depuis l'arrivée de Sergio Conceiçao, Maxime Dupé, dont le contrat avec le FC Nantes s'achève en 2018, a peut être une chance à saisir. "Je n'ai pas envie de passer ma carrière sur le banc. Je veux terminer la saison en étant titulaire le plus souvent possible" prévient le champion du Monde des moins de 20 ans (2013). Reste à savoir s'il sera à nouveau titulaire ce samedi à Montpellier.