Football : "Je rêve de jouer pour la sélection argentine" l'attaquant nantais Emiliano Sala

Après 15 jours de trêve, le FC Nantes affronte Angers ce dimanche (17h) à la Beaujoire. Les Canaris ont remporté leurs cinq derniers matchs à domicile face aux Angevins. Un homme brille souvent face à eux. C'est Emiliano Sala. L'Argentin a inscrit trois buts face au SCO en 2016.

Tous les joueurs n'ont pas la chance de retrouver leur pays ou leur sélection pendant la trêve internationale. C'est le cas notamment l'Argentin Emiliano Sala. "Je suis resté à Nantes. J'ai bien profité des quelques jours de repos que nous avons eus. Ma famille me manque mais je la verrai plus tard" précise l'attaquant nantais. Supporter de l'Albiceleste, l'ancien bordelais n'a pas manqué une minute de la rencontre entre l'Argentine et la Bolivie diffusée à la télévision ce mardi (22h) et qualificative pour le Mondial 2018 en Russie. "Nous avons perdu 2/0 en Bolivie. Ce fut compliqué d'autant que Lionel Messi était suspendu. Une suspension très sévère. Mais j'espère que nous allons nous qualifier" glisse l'Argentin Emiliano Sala. "Bien sûr que je rêve de jouer pour la sélection de mon pays. C'est un rêve mais cela ne m'obsède pas" affirme le meilleur buteur du FC Nantes cette saison avec 12 buts toutes compétitions confondues.

15 buts en 58 matchs de Ligue 1 avec le FC Nantes

Au FC Nantes depuis 2015, Emiliano Sala a déjà inscrit neuf buts dans l'Elite cette saison dont cinq à l'extérieur. "Je n'ai pas d'objectif précis. Mais j'aimerais bien dépasser la barre des 10 buts" reconnait le Nantais. Encore un but et Emiliano Sala rejoindra Mamadou Diallo. Le Franco-Malien est le dernier joueur nantais à avoir inscrit 10 buts en Ligue 1. C'était lors de la saison 2005/2006. "Je dois encore progresser dans les duels face aux gardiens adversaires. Je dois être plus calme, plus serein. Je dois avoir le geste juste à ce moment là" précise l'Argentin. Auteur de trois buts lors des deux derniers matchs des Angevins à la Beaujoire, Emiliano Sala compte bien poursuivre cette série ce dimanche.