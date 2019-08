Football : "je suis focalisé sur le LOSC et nos objectifs" assure Renato Sanches, recrue record du club lillois

Lille, France

Toujours incertain pour le match décalé de la 3e journée de ligue 1 mercredi face à Saint-Etienne, Renato Sanches, le nouveau milieu de terrain du LOSC, a été présenté lundi à la presse au domaine de Luchin. L'international portugais, âgé de 22 ans, est devenu le joueur le plus cher jamais acheté par le club de football lillois avec 20 millions d'euros investis. Champion d'Europe en 2016 avec le Portugal, passé par le Benfica Lisbonne, Sanches avait intégré le Bayern Munich il y a trois ans. Mais avec un temps de jeu réduit, il n'aura jamais réussi à s'imposer au sein du club allemand.

"J'ai choisi le LOSC parce que je souhaitais un club qui avait vraiment besoin de moi", explique Renato Sanches

"Lors de mon arrivée, je n'étais pas forcément prêt" reconnaît le jeune milieu. "Les saisons suivantes, j'étais prêt mentalement et physiquement mais ce sont des choix qui concernent le Bayern". Mais le Portugais assure avoir beaucoup appris de son expérience allemande. "Là bas j'ai appris à énormément travailler, à ne jamais baisser les bras et désormais je suis focalisé sur mon nouveau club, le LOSC".

Un enthousiasme partagé par l'entraîneur des Dogues. "Quand vous avez 21 ans, que vous jouez 17 ou 18 matchs au Bayern et que vous avez un petit vécu auparavant, cela veut dire que vous avez un certain potentiel" se félicite Christophe Galtier. "Alors l'attirer chez nous... bravo Président!"

D'autant que ce recrutement n'a pas été facile reconnaît le directeur général du LOSC. "On a bien essayé au début du mercato" se souvient Marc Ingla. "Après cela a été plus difficile mais finalement on a réussi à l'embaucher donc on est très heureux".

Avec ou sans Renato Sanches, le prochain rendez-vous des Dogues c'est mercredi à 19h au stade Pierre Mauroy face à Saint-Etienne en match décalé de la 3e journée de ligue 1. Une rencontre à vivre sur France Bleu Nord avec Christian Palka et Benoît Dequevauviller.