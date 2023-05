Football : Jean-Michel Aulas quitte la tête de l'Olympique lyonnais

Après 36 ans de règne marqués par une histoire passionnelle, Jean-Michel Aulas, l'emblématique président-directeur général de l'Olympique lyonnais, quitte la tête du club, annonce l'OL ce lundi dans un communiqué, consulté par la Direction des Sports de Radio France.

John Textor prend la tête du club, Aulas président d'honneur

Il sera remplacé par le milliardaire américain John Textor, qui a racheté le club en décembre dernier, le temps "d'identifier et de désigner" le successeur de Jean-Michel Aulas. Le club précise que "le Conseil d'administration d'OL Groupe a nommé John Textor en qualité de président de ce conseil d'administration à compter du 5 mai et jusqu'à l'issue de son mandat d'administrateur".

Jean-Michel Aulas, 74 ans, sera "nommé président d'honneur" du club. Il devait rester président exécutif pour un contrat de trois ans après le rachat du club. Mais des dissensions sur la politique sportive à mener sont vite apparues avec l'équipe de l'ambitieux investisseur américain, déjà présent au capital de Crystal Palace (Angleterre) et Botafogo (Brésil).

Un club complètement transformé

Jean-Michel Aulas a pris les rênes de l'OL en 1987, alors que le club était criblé de dettes et évoluait en 2e division. L'homme d'affaires lyonnais est parvenu à faire remonter les Gones en Ligue 1. Sous sa présidence, les footballeurs lyonnais ont obtenu sept titres de champion de France de 2002 à 2008, gagné la coupe de la Ligue en 2001 et la Coupe de France en 2008 et 2012.

Jean-Michel Aulas a aussi été précurseur en se lançant dans l'émergence d'une équipe féminine puissante. Avec succès, puisque les footballeuses de l'OL ont remporté 8 sacres en Ligue des Champions.

Au total, plus de cinquante titres ont été gagnés par l'OL dirigé par Jean-Michel Aulas, permettant à Lyon de devenir une place forte du football européen. L'OL est encore aujourd'hui l'un des rares clubs français propriétaire de son stade.

Un président qui amusait et agaçait

Avec le départ de Jean-Michel Aulas, c'est aussi toute une façon de diriger qui s'arrête, note Fanny Lechevestrier, du service des posrts de Radio France. C'est l''époque des présidents qui incarnent leur club, omniprésents sur la scène médiatique, un président qui agaçait autant qu'il amusait par ses sorties parfois fracassantes", rappelle-t-elle.

Le maire de Lyon salue le "remarquable travail" d'Aulas

"Au nom de la ville de Lyon, merci !", a réagi le maire de Lyon Grégory Doucet sur Twitter. Il tient à "saluer le remarquable travail de président" mené par Jean-Michel Aulas : "Cinquante titres, plus de 35 ans d'activité, un engagement pour le sport masculin comme féminin", indique-t-il.