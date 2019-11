Football - Jérôme Crépin quitte la présidence du SC Abbeville

Abbeville, France

Une page se tourne au SC Abbeville. Avant l'assemblée générale annuelle du club ce lundi 4 novembre, Jérôme Crépin a annoncé en direct dans l'émission La Tribune sur France Bleu Picardie sa décision de quitter ses fonctions de président. Un poste qu'il occupait depuis janvier 2015.

"Je considère que ma mission est terminée"

L'avocat justifie cette "décision personnelle par le sentiment d'être arrivé à la fin d'un cycle". Si le bilan sportif du SC Abbeville, relégué cette saison en Régional 2, reste décevant, Jérôme Crépin restera l'homme qui a permis de sauver le club de la liquidation judiciaire grâce à un plan de redressement mis en place pour éponger un déficit de 132 000 euros. " Je m'étais engagé à rester le temps de résoudre les difficultés financières" a déclaré Jérôme Crépin en direct dans la Tribune de France Bleu Picardie, "aujourd'hui il ne reste plus que 15 000 euros à rembourser, je considère que ma mission est terminée" ajoute l'avocat. S'il quitte la tête du club à compter de ce jour, Jérôme Crépin, devrait hériter du poste de président-délégué jusqu'en juin 2020 pour accompagner son successeur. Le nom de David Rénoir , ancien joueur et actuel dirigeant du club, semble la piste la plus plausible.

"Pas d'ambitions politiques"

Jérôme Crépin ne quitte pas la présidence du club fâché " il n'y a pas de divergences entre nous" explique -t-il. Il ne part pas non plus pour faire de la politique et monter sa propre liste aux élections municipales à Abbeville comme le disent certaines rumeurs, il estime qu'il "faut du sang neuf au club" et il souhaite par ailleurs consacrer un peu plus de temps à sa famille.