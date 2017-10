Football - Jocelyn Gourvennec (Girondins de Bordeaux) : "J'ai mis une cartouche aux joueurs"

Énervé par la défaite (0-1) face à Amiens samedi dernier, l'entraîneur bordelais a demandé plus d'agressivité cette semaine à l'entraînement. Et exige une réaction, ce samedi (17h) lors de la réception de l'AS Monaco au Matmut Atlantique, pour stopper la série de trois matchs sans victoire.

Leurs oreilles ont dû siffler cette semaine. Défaits sur la pelouse du Havre face à Amiens samedi dernier (0-1), les joueurs des Girondins de Bordeaux ont passé une semaine placée sous le signe de la rigueur et de l'envie. Car Jocelyn Gourvennec n'a pas aimé ce qu'il a vu face au promu amiénois. "J'ai mis une cartouche aux joueurs, mais une fois que c'est dit, il faut se remettre au travail. On s'est fait bouger à Amiens, et ça ce n'est pas acceptable. On peut rater des matchs, on peut être moins bien... Mais on ne peut pas être battus la-dessus, je ne veux pas ça de mes équipes."

Jocelyn Gourvennec exige plus d'agressivité. Copier

Et le mécontentement de l'entraîneur devrait se prolonger samedi, dès l'annonce de la composition d'équipe. "Oui, il y aura certainement des changements. Parce que je ne suis pas satisfait de ce que j'ai vu". Un seul mot d'ordre pour l'entraîneur bordelais : répondre présent et effacer le non-match contre Amiens : "Il ne faut pas en faire la photo de ce début de saison. Certes, on a fauté, mais depuis le début de la saison, le groupe répond bien. Face à Monaco, avant de penser victoire et classement, je veux d'abord que l'on retrouve un collectif". Reste que les trois points feraient du bien, après en avoir pris un seul sur les trois dernières rencontres.