Football : Jocelyn Gourvennec (Girondins) : "On peut être satisfaits de la saison"

Alors que ses joueurs sont déjà partis en vacances, Jocelyn Gourvennec, lui, travaille toujours au Haillan. Bilan de sa première saison bordelaise, définition de l'effectif pour l'exercice suivant... L'entraîneur girondin a fait le point sur les chantiers de l'été.

Le bilan de la saison

"D'une manière générale, on peut être satisfait de la saison, parce que l'on a répondu présent, et que l'on est au rendez-vous en fin de saison. Compte-tenu de la concurrence, pour Bordeaux, être dans les six premiers est une bonne chose. Jusqu'à Noël on a eu un parcours en dents de scie. Et puis, la trêve nous a fait du bien. Sur la phase retour, on a perdu seulement trois matchs, et contre des ténors. On a trouvé un équilibre d’équipe, un jeu plus dynamique, plus vivant sur la durée. On a parfois été laborieux, trop souvent à mon goût, mais cela fait aussi partie du métier d'entraîneur que de devoir trouver des solutions."

Les joueurs

Les jeunes girondins Diego Rolan, Valentin Vada, François Kamano, Gaëtan Laborde et Malcom (de gauche à droite) ont réveillé l'attaque bordelaise. © Radio France - Justine Hamon

"On a beaucoup de jeunes joueurs qui ont émergé. Cela a mis du temps pour certains, parce que c'était nouveau, soit parce qu'ils arrivaient, soit parce que c'était leur première saison professionnelle. On a eu, je pense sur la deuxième partie de saison l’attaque la plus jeune de Ligue 1, avec Malcom, François Kamano et Gaëtan Laborde.

La saison de Jérémy Ménez est insuffisante

"D'autres joueurs un peu plus anciens ont mis du temps à être efficaces, mais ont réussi à performer ensuite, comme Jérémy Toulalan. En ce qui concerne Jérémy Ménez, on voulait le faire repartir dans un nouveau contexte. Il a fait de bonnes performances en première partie de saison, il a montré ce que l'on pouvait attendre de lui, même si c'était parfois dents de scie. Son exclusion à Montpellier lui a fait rater le début de l'année 2017, et puis, lorsqu'il est devenu opérationnel, les jeunes attaquants étaient performants, ce qui fait qu'il a moins joué. D'une manière générale, sur la saison c'est insuffisant. Après, il s'est bien fondu dans le groupe, dans l'état d'esprit. Il n'a pas posé de problème contrairement à ce que l'on nous annonçait lorsqu'il a signé."

La dossier du gardien de but

"Il est prématuré d"annoncer la signature de Benoît Costil, on en saura plus dans les jours où les semaines qui viennent. Il fait partie d'une liste de trois noms que l'on avait établie pour remplacer Cédric Carrasso, mais cela reste une possibilité."

Cédric Carrasso en numéro 2 ? Ce n'était pas une option envisageable pour Jocelyn Gourvennec © Radio France - Justine Hamon

"On a fait le choix de ne pas prolonger Cédric Carrasso. Si on avait choisi de le prolonger, cela aurait été pour un an. Il a dit qu'il aurait accepté d'être un numéro deux, mais, à partir du moment où l'on avait pris la décision de recruter un titulaire, ce n'était pas envisageable. Je pense qu'il faut une hiérarchie claire : un numéro un, un numéro deux, et un numéro trois plus jeune. Et c'est ce que l'on met en place."

"Pour les autres gardiens, Paul Bernardoni a besoin de jouer. On verra avec lui s'il y a une possibilité de lui trouver un challenge intéressant. On fera aussi un point avec Jérôme Prior pour voir ses aspirations et ce que l'on veut mettre en place. Soit il sera numéro deux, et si cela ne lui convient pas, on en discutera. Et les jeunes Gaëtan Poussin et Over Mandanda reprendront avec nous à la reprise."

Les arrivées

Youssouf Sabaly, prêté par le Paris Saint-Germain à Bordeaux, veut rester en Gironde d'après Jocelyn Gourvennec © Radio France - Justine Hamon

"On a identifié un certain nombre de postes sur lesquels on a des besoins. Maintenant, il va s'agir d'être concrets. On a des dossiers qui ont avancé, qu'il va falloir concrétiser. On est en mesure de finaliser des arrivées sans avoir besoin de vendre au préalable. On a déjà la validation de l'actionnaire sur un certain nombre de dossiers. L'objectif est de garder la base de cette année, et de renforcer le groupe pour qu'il soit un peu meilleur. Nous voulons garder Youssouf Sabaly et Vukasin Jovanovic, qui sont prêtés aux Girondins. Et ils ont envie de rester avec nous également. Travailler avec des joueurs qui viennent à reculons ne m'intéressent pas.

Les départs

"Nos jeunes joueurs (Malcom, Ounas, Kamano, Laborde, Vada...) sont vus et revus par des grands clubs. Ce ne serait pas étonnant que l'on ait des offres pour eux. On souhaite évidemment les conserver, la coupe d'Europe des ferait grandir. Mais si un club puisant fait une offre difficilement refusable, on l'écoutera. Je ne crois pas qu'un joueur soit intransférable, mais s'il devait y avoir des départs non prévus, on les remplacera."

"Nous avons six joueurs prêtés, je ne pense pas qu'il resteront tous avec nous. Isaac Kiese Thelin a été champion de Belgique avec Anderlecht, il devrait poursuivre l'aventure avec eux. Concernant les autres joueurs, Maxime Poundjé a un bon de sortie, ses performances sont insuffisantes à mes yeux. Théo Pellenard est en fin de contrat, nous lui avons proposé une prolongation parce que l'on veut le garder. Après, c'est lui qui fera son choix. On pourrait prêter plusieurs jeunes joueurs qui ont besoin de temps de jeu, comme Daniel Mancini."

La reprise

"Tous les joueurs ont reçu un programme de reprise individuel, avec une reprise progressive à base de courses, de renforcement musculaire, d'activités sportives diverses... Généralement, on sait vite ceux qui l'ont respecté ou pas, que ce soit sur la balance ou sur le terrain."

Après cinq semaines de vacances, les Bordelais se retrouveront au Haillan le 26 juin. © Radio France - Justine Hamon

"On reprendra l'entraînement le 26 juin, sans les internationaux qui ont une semaine de vacances en plus. On restera une semaine au Haillan, avec un mélange d'entraînement et de tests médicaux et physiques. On partira ensuite en stage du 30 juin au 8 juillet sur l'île de Ré, stage que l'on conclura par un match amical contre Niort, probablement à La Rochelle. On aura quatre matchs avant le 27 juillet, dans le Sud-ouest pour rester au plus proche de nos supporters.

Ensuite, si nous sommes qualifiés pour la coupe d'Europe (si le Paris Saint-Germain bat Angers en finale de la coupe de France ce samedi), le premier tour préliminaire est prévu le 27 juillet. Cela ne change pas fondamentalement la préparation, parce qu'elle se fait pour préparer la saison entière, mais cela va surcharger le mois d'août. Après, ça me ferait plaisir de jouer davantage de matchs, ça veut dire que l'on progresse."