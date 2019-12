Football - John Williams (Amiens SC): "Il ne faut pas paniquer"

Amiens, France

Interrogé par France Bleu Picardie après une troisième défaite d'affilée à Montpellier (4-2) en Ligue 1, le directeur sportif de l'Amiens SC John Williams a voulu positiver malgré les grosses lacunes défensives de l'équipe ces dernières semaines. Avec 28 buts encaissés depuis le début de saison, Amiens est derrière Toulouse la deuxième moins bonne défense de Ligue 1 après 15 journées de championnat.

" Aucun doute sur le coach"

"Cela fait partie d'une saison. On a réussi six matchs d'affilée sans défaite, et là on fait trois matchs, trois défaites avec beaucoup de buts encaissés. Je n'ai aucun doute sur le coach (Luka Elsner), il va inverser cette tendance parce que le contenu dans le jeu est bon. Il y a un vrai problème sur les coups de pied arrêtés, mais si on prend les actions dans le jeu on a été plutôt solide et cohérent jusqu'à l'expulsion de Juan Otéro à 1 but partout, cela a changé l'histoire d'un match où on pouvait espérer quelque chose."

"Pas inquiet"

"Je serais beaucoup plus inquiet si on concédait beaucoup d'occasions. Il faut être vigilant, le coach et les joueurs sont conscients de la situation mais il ne faut pas paniquer et garder ce qui est bon chez nous tout en corrigeant ce qui va moins bien. Plus que la défense c'est le système défensif et notamment _les coups de pieds arrêtés où il y a un souci_"

Quelles recrues au mercato ?

" Pour l'instant on est très content de l'effectif actuel. Il faut se rappeler de l'absence de trois joueurs majeurs : notre capitaine Prince Gouano, ce n'est pas neutre parce qu'en terme d'agressivité et de qualités défensives c'est l'un des meilleurs défenseurs centraux du championnat de France. Et puis il y a Saman Ghoddos et Moussa Konaté qui vont revenir. Peut-être que nos premières recrues seront ces trois joueurs là déjà!"

Rappelons que Prince Gouano mis au repos depuis trois mois suite à une infection virale ne reprendra pas l'entrainement collectif au mieux avant la mi-janvier. L'iranien Saman Ghoddos est suspendu par la FIFA pour encore un mois. L'attaquant sénégalais Moussa Konaté, blessé depuis la mi-septembre, pourrait lui faire son retour ce mercredi 4 décembre contre Reims à la Licorne.

