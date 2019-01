Football , Jordan Lefort ne quittera pas l'Amiens SC cet hiver

Amiens, France

Jeudi soir avant le match de Coupe de France perdu (2-0) face à Lyon, les dirigeants de l'Amiens SC avaient fait part à France Bleu Picardie de leur refus catégorique de laisser partir Jordan Lefort pisté par le Racing Club de Lens. A 25 ans, le défenseur polyvalent de l'ASC, apparu 13 fois en Ligue 1 cette saison, a lui aussi clarifié les choses. "J'ai encore deux ans et demi de contrat, j'ai un peu de temps de jeu, je n'ai donc aucune raison de partir pour le moment"

Un joueur polyvalent

Souvent utilisé comme arrière gauche, Jordan Lefort a été titularisé en défense centrale lors des deux derniers matchs contre Lille en Ligue 1 et Lyon en Coupe de France. Sa polyvalence peut donc être précieuse pour Christophe Pélissier, " un entraineur avec qui je m'entends bien et qui ne souhaite pas que je parte, donc ça s'arrête là ! " a déclaré le natif de Champigny arrivé à l'Amiens SC en 2011.

Un mercato au point mort

Pas de départ donc pour l'instant durant ce mercato mais pas d'arrivées non plus. Pressenti en début de semaine, le latéral gauche ghanéen du Sporting Lisbonne Lumor Agbenyenu s'est finalement engagé dans un club turc. D'ici la fin de ce marché des transferts jeudi 31 janvier à minuit, l'ASC espère toujours recruter un attaquant et faire revenir le milieu offensif Gael Kakuta. Les négociations se poursuivent avec son club espagnol du Rayo Vallecano.

