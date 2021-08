Football : Jordan Veretout, formé au FC Nantes, sélectionné avec l'Equipe de France

Le milieu de terrain Jordan Veretout a été appelé en équipe de France pour disputer trois matchs de qualification à la Coupe du monde 2022, avec les Bleus de Didier Deschamps. Originaire du pays d'Ancenis et formé au FC Nantes, le joueur de 28 ans évolue actuellement à la Roma.

Voici une belle surprise pour l'enfant du pays d'Ancenis. Jordan Veretout vient d'être appelé, ce jeudi, à jouer en sélection avec les Bleus de Didier Deschamps. Le joueur de 28 ans, formé au FC Nantes, n'avait jamais été appelé en équipe de France première. Il est désormais appelé pour les qualifications au Mondial-2022.

Formé au FC Nantes

Le milieu de terrain de 28 ans a d'abord été licencié à l'AS Belligné, entre 1999 et 2003. A ses 10 ans, il intègre alors le centre de formation du FC Nantes, avant d’évoluer entre 2011 et 2015 avec l’équipe première des Canaris. Le joueur ligérien évolue aujourd’hui à la Roma (AS Rome) en Italie. En 2010-2011, il est titulaire en équipe de France des moins de 18 ans, puis l'année suivante, en équipe de France des moins de 19 ans.

Jordan Veretout pourra connaître sa première sélection avec l'équipe de France de football, qui participera aux trois rencontres qualificatives à la Coupe du monde 2022, face à la Bosnie-Herzégovine, (1er septembre, à Strasbourg), l’Ukraine (4 septembre, à Kiev) et la Finlande (7 septembre, à Décines).

Didier Deschamps a également choisi, outre Jordan Veretout, d'appeler 3 nouveaux : le défenseur Théo Hernandez (AC Milan), frère de Lucas Hernandez, le milieux de terrain Aurélien Tchouaméni (Monaco) et l'attaquant Moussa Diaby (Bayer Leverkusen). Olivier Giroud n'a pas été retenu.