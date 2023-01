Football : Joseph Lopy rejoint le Nîmes Olympique

Un joueur débarque au Nîmes Olympique, dernier de Ligue 2. Il s'agit de Joseph Lopy. Ce milieu de terrain portait les couleurs de Sochaux. Son CV est séduisant. Il compte 178 matchs de Ligue 2 et 41 de Ligue 1. Vainqueur de la coupe d'Afrique des Nations avec le Sénégal en 2022, il arrive libre après avoir résilié avec le club doubiste. Bref, un joueur idéal pour un président peut enclin à la dépense. Mais à regarder de plus près, quelques doutes subsistent. Joseph Lopy n'a par exemple plus foulé une pelouse de Ligue 2 depuis neuf mois. Et sa saison 2022-2023 se résume à quatre rencontres dont deux en Coupe de France et deux en Nationale 3 avec la réserve du FCSM.

Joseph Lopy portera le numéro 28.