Football : jour J pour le CS Sedan-Ardennes

Le CSSA joue son avenir en National 1 devant la commission d'appel de la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) du football amateur ce mardi 3 juillet. Début juin, le gendarme financier du football a rétrogradé Sedan en National 2. Le club a fait appel de la décision, dans l'espoir de réunir les 800 000 euros manquants pour boucler le budget de la saison écoulée et de trouver un investisseur pour la saison prochaine.

ⓘ Publicité

Quel bilan financier ?

Concernant la dette de la saison écoulée, la Ville de Sedan, Ardenne Métropole et le Conseil départemental des Ardennes ont mis la main à la poche à hauteur de 250 000 euros. De nouveaux partenariats privés ont par ailleurs été trouvés.

À lire aussi Football : à Sedan, le CSSA rétrogradé en National 2 pour des problèmes financiers

C'est pour la saison prochaine que la plus grosse incertitude plane. Alors que Marc Dubois a annoncé que son groupe A plus, principal actionnaire du club, ne remettrait pas la main à la poche, on reste sans nouvelles de l'arrivée ou non d'un nouvel investisseur. Des discussions ont bien été engagées. Marc Dubois parlait de "semaine décisive" le 12 juin, puis le 19 juin. Puis, plus rien. D'après les informations que l'on a pu recueillir, les échanges n'ont pas abouti, Marc Dubois souhaitant rester actionnaire majoritaire*.*

Les signaux ne sont pas rassurants

Sur les réseaux sociaux, les messages de supporters alarmés se multiplient. "Nous nous rapprochons plus de la R1 que de la N1" s'inquiète la CSSA Page Fans . Dans un communiqué datant du 28 juin, les Young Boys interrogent les silences du club et sa gestion : "pourquoi taper systématiquement sur le système et les hommes politiques ardennais qui font ce qu'ils peuvent avec des moyens limités ?", "si vous ne comptez pas remettre d'argent en fonds propres, pourquoi vous acharnez-vous à ne pas revendre le club ?", "pourquoi tous les joueurs s'en vont ?", etc, etc.

L'appel à acheter des abonnements pour soutenir le club n'a vraisemblablement pas reçu l'écho espéré. Les départs dans l'équipe et l'encadrement se multiplient. Julien Fernandez, directeur sportif du club depuis 7 ans et homme de confiance du président, s'est engagé à Fréjus. Ont également annoncé leur départ Alexandre Ramalingom, meilleur buteur sedanais de la saison, le gardien Xavier Lenogue et des joueurs-cadres comme Guillaume Khous, Mohamed Fahdloun ou encore Valentin Vanbaleghem.

Cerise sur le gâteau, déjà condamné pour travail dissimulé et à un redressement de l'URSSAF de 188 500 euros pour la période 2014-2016, le CSSA avait de nouveau rendez-vous aux prud'hommes le vendredi 30 juin. Deux anciens salariés de l'association contestent leur licenciement économique. Le jeu de vases communicants entre association et entreprise CSSA s'avère troublant, avec par exemple un ancien entraîneur et d'anciens joueurs de l'équipe première figurant aux registres des salariés de l'association (vouée à la formation des jeunes) plutôt que dans ceux de l'entreprise (qui gère l'équipe fanion).

La provision de 300 000 euros pour les affaires prud'homales en cours est d'ailleurs prise en compte par la DNCG dans la dette du club. La décision du conseil des prud'hommes de Charleville-Mézières est mise en délibérée au 3 octobre, celle de la DNCG est attendue dans l'après-midi.