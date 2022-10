Football : Karim Benzema remporte le Ballon d'or 2022, découvrez le palmarès complet

Le jour de gloire est enfin arrivé pour Karim Benzema. La star du Real Madrid a remporté le Ballon d'or 2022 du meilleur joueur ce lundi soir. Une récompense tardive qui vient saluer une exceptionnelle saison au Real Madrid, des sacres en cascade en Ligue des champions et une multitude de buts toutes compétitions confondues cette saison. C'est le premier français à soulever cette récompense depuis Zizou à la fin des années 90. L'an dernier, Karim Benzema avait terminé au pied du podium . Chez les femmes, c'est Alexia Putellas qui a été sacrée. Découvrez le palmarès complet avec France Bleu.

Le palmarès complet

Ballon d'or : Karim Benzema (Real Madrid)

Ballon d'or féminin : Alexia Putellas (FC Barcelone)

Trophée Kopa (meilleur jeune) : Gavi (FC Barcelone)

Trophée Gert Müller (meilleur buteur) : Robert Lewandowski (FC Barcelone)

Trophée Yachine (meilleur gardien) : Thibaut Courtois (Real Madrid)

Prix Socrates : Sadio Mané (Bayern Munich)

Meilleur club : Manchester City

Benzema sacré, Kylian Mbappé termine 6e

Karim Benzema succède à Lionel Messi. L'attaquant du Real Madrid, grand favori, a reçu le Ballon d'or 2022 ce lundi soir des mains de la légende Zinedine Zidane. Benzema a été récompensé pour les sacres en Ligue des champions, Championnat d'Espagne et Ligue des nations avec des performances individuelles ébouriffantes : 50 buts toutes compétitions confondues avec le club espagnol. Karim Benzema devient le cinquième Français à recevoir le Ballon d'or, le premier depuis Zinedine Zidane en 1998. Il devient aussi le deuxième lauréat le plus âgé de tous les temps derrière l'Anglais Stanley Matthews (1956, à 41 ans)

L'ancien joueur de l'Olympique lyonnais était régulièrement nommé depuis 2008, accumulant titres et buts avec le Real Madrid mais sans jamais le décrocher. Il s'est heurté à la concurrence quasi hégémonique du duo Cristiano Ronaldo-Lionel Messi, vainqueurs de toutes les éditions depuis 2008 à l'exception de 2018 (Luka Modric), et à l'image troublée qui a parfois été la sienne.

"Voir (ce trophée) devant moi c'est une fierté. Je repense à quand j'étais petit, tout le travail, je n'ai jamais lâché. C'est un rêve de gamin, j'ai grandi avec ça dans la tête", a déclaré Benzema au moment de recevoir son prix. "Ce Ballon d'Or, c'est individuel, mais ça reste collectif, c'est le Ballon d'Or du peuple", a-t-il ajouté, ovationné par le public qui a scandé son prénom.

Il devance Sadio Mané (2e), Kevin De Bruyne (3e), Robert Lewandowski (4e) et Mohamed Salah (5e). Parmi les joueurs français, Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) s'est classé 6e, l'attaquant Christopher Nkunku (RB Leipzig) et le gardien Mike Maignan (AC Milan) ont terminé 25e.

Le Ballon d'or féminin pour Alexia Putellas

Le 4e Ballon d'or féminin de la meilleure joueuse a été décerné à l'Espagnole Alexia Putellas (FC Barcelone), 28 ans, pour la deuxième année consécutive bien qu'elle ait manqué l'Euro cet été pour une grave blessure au genou. Sélectionnée pour la toute première fois avec l'équipe nationale espagnole en 2013, elle a participé aux Euros 2013 et 2017 et aux Mondiaux 2015 et 2019 en France, où l'Espagne avait chuté en 8es de finale. Un titre international, voilà ce qui manque encore à Alexia Putellas.

Elle devance l'Anglaise Beth Mead (2e), d'Arsenal, sacrée championne d'Europe à domicile avec les "Lionesses" et désignée meilleure joueuse de la compétition, et l'Australienne Sam Kerr (3e), qui joue à Chelsea. La Française Wendie Renard (OL) se classe huitième du classement.

Gavi remporte le trophée Kopa

Le milieu espagnol du FC Barcelone Pablo Martin Paez Gavira, alias Gavi, est le meilleur joueur de moins de 21 ans de l'année. Il a soulevé le premier trophée de la soirée, le trophée Kopa, et succède donc à Pedri, Matthijs de Ligt et Kylian Mbappé. C'est Ronaldo, Ballon d'or 1997 et 2022, qui lui a remis le prix.

À 18 ans, le natif de Los Palacios y Villafranca, en Andalousie, s'était imposé dès la saison dernière comme un titulaire indéboulonnable du milieu de terrain catalan. Il a été formé à la Masia, le célèbre centre de formation du FC Barcelone, entre 2015 et 2021 avant de faire ses débuts avec l'équipe première le 29 août 2021 contre Getafe (2-1), à tout juste 17 ans.

Le Français Eduardo Camavinga (Real Madrid) est deuxième derrière Gavi.

Robert Lewandowski, meilleur buteur

Le Polonais Robert Lewandowski (FC Barcelone) a reçu le Trophée Gerd Müller qui vient récompenser "le meilleur attaquant ayant marqué le plus de buts pour son club et son équipe nationale lors des matchs officiels de la saison précédente". Ce prix a été créé l'an dernier en hommage à l'ancien attaquant allemand Gerd Müller, ballon d'or en 1970, disparu le 15 août 2021 .

L'attaquant de 34 ans, transféré cet été du Bayern Munich au FC Barcelone pour 45 millions d'euros, a inscrit 57 buts en 56 matches toutes compétitions confondues lors de la saison 2021-2022 (50 en club et 7 en sélection). Lors de l'exercice 2020-2021, il avait marqué 56 buts en 50 rencontres.

Le Belge Thibaut Courtois sacré meilleur gardien

Il était favori pour succéder à Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain). Thibaut Courtois a remporté le trophée Yachine du meilleur gardien. Le Belge de 30 ans, 95 sélections en équipe nationale, est le gardien de but du Real Madrid. L'international belge a joué un grand rôle dans la conquête de la Ligue des champions et du Championnat d'Espagne lors de la saison 2021-22. "Je veux d'abord remercier mes coéquipiers du Real Madrid, c'est une fierté d'appartenir à cette équipe, nous avons vécu une saison incroyable", a-t-il dit sur la scène du théâtre du Châtelet. Courtois (95 sélections), troisième de la Coupe du monde 2018, a été formé à Genk (Belgique) avant de passer à l'Atlético Madrid (2011-2014) et à Chelsea (2014-2018).

Le premier Prix Socrates décerné à Sadio Mané

Sadio Mané, champion d'Afrique avec le Sénégal, a remporté le tout premier Prix Socrates qui récompense les footballeuses et footballeurs engagés dans des projets sociétaux et caritatifs. Ce trophée vient saluer son investissement dans le développement de son village natal de Bambali, dans le sud du Sénégal, où il a notamment encouragé l'égal accès des garçons et des filles à la pratique du football. "Merci tout le monde. Je suis vraiment très content d'être là et même si parfois je suis peut-être un peu timide, je suis content de faire tout ce que je fais pour toutes ces personnes chez moi (au Sénégal) pour que la vie soit meilleure" a réagi l'attaquant du Bayern Munich.

Le nom de Socrates, footballeur de génie décédé en 2011, a été choisi par France Football en raison de l'engagement de ce milieu de terrain international brésilien dans la célèbre et romantique "Démocratie corinthienne" : en pleine dictature militaire au Brésil dans les années 1980, l'équipe des Corinthians avait fait le choix osé de soumettre au vote toutes les décisions du club.

Manchester City, meilleur club

Manchester City est lui sacré meilleur club devant Liverpool (2e) et le Real Madrid (3e). Manchester City a été sacré champion d'Angleterre cette année.