Football : Kylian Mbappé nommé capitaine des Bleus par Didier Deschamps

L'équipe de France, réunie depuis lundi à Clairefontaine, est désormais guidée par un nouveau capitaine, en la personne de Kylian Mbappé. L'attaquant des Bleus, 24 ans, a été choisi par Didier Deschamps pour succéder à Hugo Lloris .

"Leadership technique et mental"

Le choix de Kylian Mbappé pour porter le brassard ne souffre guère de contestations. Lundi après-midi, en conférence de presse, Didier Deschamps avait pourtant maintenu le suspense et dressé le portrait-robot du candidat idéal : "la légitimité" en critère principal, ce qui passe par le "leadership technique, le leadership mental et l'état d'esprit".

La Fédération française de football a annoncé, tard ce lundi soir, qu'après un entretien avec Didier Deschamps, Kylian Mbappé avait accepté la mission. L'attaquant du PSG est titulaire indiscutable en club et en sélection (36 buts en 66 sélections). Didier Deschamps s'est également entretenu avec Antoine Griezmann, promu vice-capitaine.

En route vers l'Euro-2024

Les Bleus ouvrent un nouveau chapitre de leur histoire avec le début des qualifications à l'Euro-2024, face aux Pays-Bas vendredi (20h45, au Stade de France) et en Irlande lundi (20h45), privés des tauliers Hugo Lloris et Raphaël Varane, ex-capitaine et vice-capitaine, qui ont décidé de prendre leur retraite internationale .

Didier Deschamps a fait appel à trois novices pour ce premier rassemblement post-Coupe du monde : les deux Niçois Khéphren Thuram et Jean-Clair Todibo ainsi que le gardien de Lens Brice Samba.

Au poste de gardien de but, Didier Deschamps a annoncé que c'est Mike Maignan (27 ans, Milan AC) qui serait le nouveau titulaire.