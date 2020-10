FOOTBALL - L'AC Ajaccio face au Toulouse FC ce samedi : l'heure de montrer sa valeur

Opération rachat, ce samedi 19h, pour l'ACA (19e, 4pts). Les oursons doivent absolument prendre des points face à Toulouse (15e, 6 pts) pour cette 7e journée. Ils n'ont remporté qu'un match sur les six disputés, pour quatre défaites. Une lourde déconvenue à Auxerre 5 buts à 1 a un peu plus plongé les oursons dans le doute, il y a deux semaines.

Aujourd'hui, les supporters espèrent que la trêve internationale aura fait du bien aux acéistes. Selon Olivier Pantaloni, les 15 derniers jours ont été studieux, et l’état d'esprit revanchard est bien là.

"Mes joueurs répondent bien à mes attentes, il sont prêts à y répondre sans aucun problème. Mais comme on un bloc qui dépend beaucoup du travail offensif, dans un premier temps, et qu'il y a une majorité de nouveaux joueurs à ces postes-là, il y a quelques difficultés dans la compréhension, et dans la synchronisation des déplacements. On a fait des vidéos pour leur montrer exactement ce qu'on souhaitait voir. [...]Offensivement aussi, il faudra que l'on soit très forts. Notre ratio entre buts marqués et occasions de but est assez faible. Mais je pense que pour revenir plus fort, il faut être extrêmement rigoureux sur le plan défensif"[...].

Malheureusement, Mathieu Coutadeur sera forfait ce samedi face au Téfécé. Le capitaine des blanc et rouges est blessé pour au moins deux semaines, selon son entraîneur (élongation au psoas). Vincent Marchetti et Joris Sainati, les deux dernières recrues du mercato, seront elles dans le groupe retenu par le coach de l'ACA.