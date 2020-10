FOOTBALL : L'AC Ajaccio veut tenir le rythme à Auxerre

Trois jours seulement après avoir décroché leur première victoire de la saison, (1-0 face à Dunkerque) les acéistes se déplacent dans l'Yonne pour la 6e journée de Ligue 2. Auxerre a pris 6 pts en 5 matchs, c'est à dire deux de plus que les oursons.

Cette fois, ces derniers se déplaceront avec un groupe quasi-complet, seul le milieu offensif Alassane N'Diaye étant forfait. De quoi travailler plus sereinement, et de quoi avoir le choix dans les armes, avec un groupe de 19 joueurs au départ de l'aéroport. Même si certains comme Courtet, Nouri ou même Coutadeur ont encore besoin de plus de rythme. Pour Olivier Pantaloni, l'entraîneur de l'ACA, cette équipe va désormais monter peu à peu en puissance.

"J'en suis sûr ! On a beaucoup de joueurs dans cette situation et quand ils auront leur rythme de croisière, je pense que l'équipe tournera beaucoup mieux. Mathieu Coutadeur a loupé la préparation pour cause de blessure, Qazim Laçi en a eu une, "Mouna" El Idrissy aussi. Donc, patience...mais on ne peut pas non-plus perdre trop de temps, après on risque d'être en difficulté, et on sait à quel point la tête est importante".