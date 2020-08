FOOTBALL : L'ACA à Caen avec Mathieu Coutadeur et... Mattéo Tramoni

U prugramma nantu à RCFM

SABBATU 3ori DM : CAEN - ACA in diretta cù Philippe Peraut

LUNI 9ori menu un quartu : FCBB - SCB in diretta cù Jean Pruneta è Marcandria Castellani

Rebond attendu dans le Calvados, pour l'ACA. Bien qu'on ne soit qu'au début de saison, et qu'il "restera encore 36 matchs après celui-ci" a rappelé encore Olivier Pantaloni. Après une défaite 1 à 0 face à Châteauroux samedi dernier, malgré de belles choses notamment chez les jeunes, les oursons espèrent tout de même commencer à prendre des points le plus tôt possible.

Malgré le retour probable de Mathieu Coutadeur -remis de sa blessure d'avant-saison - dans le onze de départ, la semaine d'entraînement a été marquée à nouveau par des difficultés : terrains en mauvais état (voir plus loin), blessés (Gédéon Kalulu sera absent pour ce déplacement à Caen, en plus des forfaits d'El Idrissy, Youssouf et Baretto). Les joueurs ont eu une petite remise en cause durant la semaine d'entraînement, sans dramatisme, pour autant.

"Il ne faut pas s'affoler, et il ne faut pas avoir peur d'aller jouer à Caen. Par contre, il faut y aller avec de la confiance et avec une grosse détermination pour ramener quelque chose. [...] Il y aura une trêve après le match de Caen, on récupérera pas mal de joueurs qui reviendront de blessures. On doit faire en sorte que ce match nous rassure pour, après la trêve, être encore plus fort", a déclaré le coach Olivier Pantaloni.

La baisse de régime de la seconde mi-temps, allié au manque d'efficacité offensive ont fait l'objet d'une attention particulière lors des entraînements de cette semaine.

Mattéo Tramoni dans le groupe

Séances dans lesquelles a été réincorporé Mattéo Tramoni. Le jeune international français de 20 ans est toujours en instance de départ au Cagliari Calcio, et ne s'entraînait plus avec ses coéquipiers. Il sera même dans le groupe du déplacement à Caen. Son petit frère Lisandru (17 ans) en a fait de même avec la réserve de National 3.

"S'ils sont amenés à partir, ils seront dans des conditions physiques intéressantes pour leur nouveau club. Si au pire des cas, rien ne se passait, on pourrait compter sur eux pour la suite rapidement", a précisé l'entraîneur acéiste.

Pendant que les pourparlers entre agents et clubs se poursuivent dans ce dossier, l'ACA a réussi à obtenir de nouveau le prêt du milieu malien Abdoulaye Keita, sous forme gratuite, grâce à ses bonnes relations avec Olympiakos le Pirée (D1 grècque). Un ailier offensif sud-coréen, Jung-Bin Park a également été testé.

Les oursons devront cela dit attendre de retrouver leur pelouse, qui sera changée à partir de ce week-end. Elle devrait être jouable pour le 26 septembre, date de la 5e journée. En attendant, ils rejoueront à Mezzavia face à Dunkerque, lors de la 3e journée.

Le Gazélec reçoit Metz, Derby de National 1 lundi

Le Gazélec, lui, après un 0 à 0 à Sannois-St-Gratien, va être aux prises avec l'un des gros morceaux de sa poule B de National 2 ce Samedi, 20h. La réserve du FC Metz Viendra défier les Gaziers à Mezzavia.

Lundi, c'est du côté de Borgu que cela va se passer. La première manche du derby entre le FCBB et le SCB pourrait bien faire recette, même si le match est programmé à 20h45, pour les besoins du diffuseur. Le Sporting voudra enchaîner après une étincelante victoire 5 à 3 chez le Red Star, tandis que Bastia-Borgu aura le désir de faire tomber le rival de Furiani.