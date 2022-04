Football : l'agent de joueurs Mino Raiola est mort à l'âge de 54 ans

Il gérait notamment les intérêts de Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba et Erling Haaland. Le célèbre agent de joueurs italo-néerlandais Mino Raiola est mort à l'âge de 54 ans, annonce sa famille sur Twitter, ce samedi 30 avril. Son état de santé fragile était connu depuis plusieurs mois.

"Il s'est battu jusqu'à la fin", écrivent les proches de l'agent de joueurs de football Mino Raiola, annonçant sur Twitter sa mort à l'âge de 54 ans. Il gérait notamment les intérêts de Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba et Erling Haaland.

"C'est avec une tristesse infinie que nous annonçons le décès de l'agent de joueurs le plus bienveillant et génial qui ait existé", écrivent ses proches, précisant qu'il "s'est battu jusqu'à la fin, avec la même force qu'il mettait quand il était à la table des négociations pour défendre ses joueurs". La famille de l'agent avait démenti deux jours auparavant de "fausses informations", relayées par de nombreux médias italiens, sur la mort de l'agent, dont l'état de santé fragile était connu depuis plusieurs mois.

Le natif de Nocera Inferiore, près de Naples, avait annoncé le 12 janvier dernier avoir passé des "examens médicaux ayant nécessité une anesthésie", sans en dire plus. Raiola, qui a grandi aux Pays-Bas, s'est imposé comme l'un des agents les plus influents du monde, autant redouté par les clubs qu'adoré par ses clients. Il reste célèbre pour la triple commission hors normes décrochée à l'occasion du transfert, en 2016, de Pogba entre la Juventus Turin et Manchester United, évaluée à quelque 49 millions d'euros, selon des documents qui avaient fuité dans la presse l'année suivante.