L'Allemagne, qui était en concurrence avec la Turquie, a été désignée jeudi par l'UEFA pour organiser l'Euro 2024 de football, a annoncé le président de l'instance Aleksander Ceferin ce jeudi. Il s'agit de la 4e candidature infructueuse de la Turquie, battue d'une seule voix en 2010 par la France pour l'organisation de l'Euro 2016.

L'Euro 2024 réunira 24 sélections pour 51 rencontres disputées dans dix stades, dont l'Allianz Arena de Munich et le Stade olympique de Berlin. La dernière grande compétition organisée par l'Allemagne était le Mondial 2006.

Le prochain Euro aura lieu en 2020 et sera organisé dans plusieurs villes européennes et non dans un seul pays hôte. Les demi-finales et la finale auront lieu à Londres en Grande-Bretagne. Le dernier Euro, s'est tenu en France en 2016 et a été remporté par le Portugal.