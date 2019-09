Football - L'Amiens SC ambitieux avant son déplacement à Metz en Ligue 1

Amiens, France

Jouer pour gagner et non pour ne pas perdre, c'est le mot d'ordre des joueurs de l'Amiens SC avant leur déplacement à Metz avec qui ils sont 16e ex-aequo au classement avant la 6e journée de Ligue 1

Chedjou : "pas prétentieux de viser la victoire"

Pour le camerounais Aurélien Chedjou, "ça n'est pas prétentieux de dire qu'on va à Metz pour gagner parce qu'on a les moyens pour le faire, on a vu qu'on a bousculé Lyon en deuxième mi-temps il faut s'appuyer là-dessus pour aller à Metz avec les mêmes intentions". Selon l'ancien défenseur de Lille, "que ce soit Lyon, Metz ou n'importe qui, le coach (Luka Elsner) a la même philosophie de jeu, ne pas se dire "on commence le match pour ne pas perdre, mais _on commence le match pour le gagner_", c'est déjà différent. C'est comme cela qu'on pourra gratter les points pour atteindre le ventre mou du championnat"

Jallet : "Quelque chose de très intéressant à faire"

Pour l'arrière droit Christophe Jallet, "peu importe l'adversaire il faut vraiment se mettre dans la tête qu'on a la capacité de bien faire, ne pas y aller en se disant qu'un point à l'extérieur c'est bien, non il faut vraiment avoir cette mentalité de gagneur". L'ancien défenseur international du PSG et de Lyon reste "intimement persuadé que l'Amiens SC a la capacité de prendre des points et de _remonter au classement_, on a la combativité, on a les joueurs pour bien jouer au football, j'ai toute confiance en ce groupe il y a vraiment quelque chose de très intéressant à faire"

Dibassy : "Pas peur de relever le défi"

De retour de suspension après son expulsion contre Nantes le 24 août, le défenseur Bakaye Dibassy veut rattraper le temps perdu. "Je suis très motivé, l'équipe aussi. Le match nul contre Lyon nous a fait du bien. J'ai aimé le caractère qu'on a pu mettre en 2e mi-temps et l'état d'esprit du groupe". Mais l'international malien n'oublie pas qu'avec seulement quatre points au compteur Amiens n'a plus de temps à perdre. "_Quand on fait un petit bilan, il nous manque quelques points. En faisant du jeu de qualité et avec un peu plus de caractère on aurait déjà pu en prendre plus. A nous de ramener de Metz quelque chose de très positif pour nous et pour la suite aussi. On a un réel potentiel, personnellement je n'ai pas peur et je pense qu'_on peut relever le défi!"

