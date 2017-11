Football : l'ancien amiénois Bakaye Traoré revient s'entraîner "à la maison"

A 32 ans, Bakaye Traoré, formé à l'Amiens SC et membre de l'équipe qui avait frôlé la montée en Ligue 1 en 2007 vient de passer une année blanche à cause d'un litige de contrat en Turquie. En vue du mercato 2018, il s'entraîne depuis trois semaines avec l'équipe réserve de l'ASC.

"Je suis à la maison". Depuis trois semaines Bakaye Traoré a retrouvé un endroit et des terrains de football qu'il connaît très bien. Formé à l'Amiens SC le milieu de terrain récupérateur entretient sa forme physique et travaille ses gestes techniques au complexe de la Licorne, avec l'équipe réserve de l'ASC. Il a trouvé un accord avec l'un de ses coachs, Patrice Descamps, le directeur de la formation du club.

Ce retour au terrain fait le plus grand bien au joueur de 32 ans privé de compétition depuis un an et un litige de contrat avec son ancien club turc de Bursaspor. "Je me suis entretenu physiquement avec un ami coach sportif en région parisienne", raconte Bakaye Traoré. Mais "s'entraîner avec un groupe, faire des oppositions, l'ambiance des petits matchs me manquaient énormément", poursuit-il.

Retrouver un club de Ligue 1

Son objectif : être à 100% prêt pour signer un nouveau contrat lors du marché des transferts hivernal (1er - 31 janvier 2018). Bakaye Traoré explique que "quelques contacts ont été noués", mais il n'y a "rien de concret". Le natif de Bondy nie les contacts avec son club formateur qui évolue pour la première fois de son histoire au sein de l'élite du foot français. Pour autant "si Amiens est intéressé pour me faire signer, je ne suis pas fermé", glisse l'ancien joueur du Milan A.C.

Sous les ordres d'Allegri à Milan

Bakaye Traoré a quitté Amiens en 2009, l'année de la relégation en championnat National. mais il a aussi passé de belles années amiénoises. Notamment lors de la saison 2006 - 2007 où l'ASC a manqué de peu la montée en Ligue 1, terminant à la quatrième place. Traoré qui compte 24 sélections avec le Mali a quitté la Picardie pour la Lorraine et Nancy où il a passé trois saisons en Ligue 1, disputé 73 matchs de championnat et marqué 11 buts.

Picardie Sports Copier

Ses succès lui valent les convoitises de plusieurs clubs européens dont le Milan A.C où il signe en juin 2012. "La préparation s'était bien déroulée, sous les ordres du coach Allegri", se souvient Bakaye Traoré. Mais les blessures à répétition l'ont éloigné des terrains. Dans le nord de l'Italie, il aura disputé sept matchs de Série A et un de Ligue des Champions face au F.C Barcelone. D'abord prêté en Turquie, au club d'Erciyespor, le milieu de terrain a signé à Bursaspor.