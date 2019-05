Football : l'ancien canari Léo Dubois retenu en équipe de France

Il tournait autour depuis plusieurs semaines. L'ancien capitaine et défenseur du FC Nantes, Léo Dubois, 24 ans, aujourd'hui à l'Olympique lyonnais, a été convoqué pour la première fois avec l'équipe de France de football. Il a été appelé par le sélectionneur français Didier Deschamps pour participer aux trois prochains matchs des Bleus. Il sera notamment à la Beaujoire à Nantes le 2 juin pour défier la Bolivie. Puis, il affrontera la Turquie le 8 juin et Andorre le 11 juin.

"On ne peut pas savoir si Léo Dubois a le niveau international. Mais il le connaît quand même car il a joué la Ligue des Champions avec Lyon. Mais l’Équipe de France, c'est encore au-dessus. Il est plutôt performant dans les phases défensives et il peut être intéressant sur le plan offensif. À lui maintenant de faire en sorte de revenir le plus souvent possible dans la liste".