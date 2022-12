Football : l'ancien joueur du PSG Blaise Matuidi met fin à sa carrière

"C'est dur à dire aujourd'hui, mais je pense que c'est le moment de tirer le rideau". Dans une vidéo de 35 minutes publiée sur Youtube, Blaise Matuidi annonce ce vendredi mettre fin à sa carrière de footballeur professionnel à 35 ans. Il n'avait plus joué depuis plus d'un an avec l'Inter Miami, où il avait signé en 2020 après 16 saisons passées en Europe, notamment au PSG et la Juventus de Turin.

Titulaire indiscutable en équipe de France lors du titre mondial de 2018 obtenu en Russie, Matuidi s'est successivement imposé à Troyes, Saint-Étienne, au Paris Saint-Germain et à la Juventus Turin, obtenant cinq titres de champion de France et trois titres de champion d'Italie. Il est également finaliste de l'Euro-2016 avec les Bleus.

Dans le coeur des supporters du PSG

"J'ai eu la chance de jouer dans les plus grands clubs européens, de porter le maillot de l'équipe nationale, de faire vibrer ma famille, de vivre de ma passion et ce sont des images qui me resteront", a expliqué l'international français, auteur de neuf buts en 84 sélections avec l'équipe de France.

Connu pour son engagement sur le terrain et sa condition physique exceptionnelle, il a passé six saisons au paris Saint-Germain, entre 2011 et 2017. 295 matchs au cours desquels il a inscrit 33 buts. Très apprécié des supporters parisiens, il a toujours revendiqué son attachement très fort au club de la capitale où il a remporté cinq championnats de France. Il avait quitté le club en 2017 pour rejoindre la Juventus où il a remporté trois fois le championnat italien.