Football : l'Ancienne Château-Gontier vise la montée en Nationale 3 d'ici quatre ans

Initié en septembre 2020, le plan "ACG 2025" est désormais acté. Le club de football de l'Ancienne Château-Gontier, qui évolue actuellement en Régionale 1, souhaite occuper une position pérenne dans le top 3 des clubs amateurs du département avec un objectif sportif ambitieux : la montée en National 3 d’ici à 2025 chez les garçons et évoluer au niveau régional pour les féminines et un maximum de catégories jeunes.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Invité de France Bleu Mayenne, Laurent Lemarchand, le président du club, détaille cet objectif : "on était disponible pour réfléchir car nous n'avons pas pu pratiquer notre sport à cause de la crise sanitaire. On veut prendre notre temps, On se programme sur un temps long en raison du contexte, il y a encore quelques incertitudes. Le projet s'articule sur 3 volets, le sportif, l'associatif avec les bénévoles en renforçant l'organisation des bénévoles, et l'humain avec un projet de labellisation environnementale et sociale".

Sur le plan financier, afin que ce plan fonctionne, Laurent Lemarchand assure que les sponsors historiques de l'ACG et les collectivités territoriales répondront positivement.