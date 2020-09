Football : l'arbitre stéphanois Sébastien Desiage est décédé à l'âge de 46 ans

Le monde de l'arbitrage et plus généralement du football français est sous le choc : à seulement 46 ans, Sébastien Desiage est décédé des suites d'une maladie. Une valeur sûre de la Ligue 1 et de la Ligue 2 pour lesquelles il avait dirigé plus de 160 rencontres. Il avait à son actif également de nombreux matches internationaux.

"Un choc" pour le président de la FFF

Dans un communiqué publié ce jeudi, Noël Le Graët a réagi : "Nous savions que Sébastien Desiage traversait une épreuve de santé depuis plusieurs mois mais sa disparition est un choc. Les arbitres, la Fédération éprouvent une grande tristesse. C’était un homme respecté et apprécié pour ses qualités d’arbitre et d’homme. C’était un passionné et un amoureux du football, du jeu. La Fédération présente ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches ».

Sébastien Desiage avait débuté sa carrière en 1992-1993 au sein du club du FC Saint-Marcellin en Forez. Il n'avait bien entendu jamais arbitré l'AS Saint-Etienne. En parallèle de sa fonction d'arbitre, il a présidé le syndicat des arbitres du football d’Elite (SAFE) de 2017 à 2018, avant de démissionner pour raison de santé.