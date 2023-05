Football : l'AS Nancy Lorraine reléguée en National 2 après un nul 3-3 face à Bourg-Peronnas

Où s'arrêtera la chute de l'AS Nancy Lorraine ? Après être descendue de Ligue 2 en National la saison dernière, l'ASNL est de nouveau reléguée sportivement en Nationale 2, la quatrième division du football français.

On attendait un match à haute intensité à Marcel Verchère ce vendredi soir et ça n'a pas manqué. L'ASNL a mené trois fois. Les Burgiens ont toujours trouvé le moyen de revenir à égalité. Score final, 3-3.

Le déroulé

La partie avait plutôt bien débutée, la rencontre était engagée, les deux équipes cherchaient à trouver la faille sans pour autant se mettre trop en danger. C'est Nancy qui finira par trouver la faille en premier à la 35e minute avec une frappe de loin de Diafra Sakho détournée par un adversaire. Dans la foulée, à la 37e minute de jeu, Bourg-Peronnas est revenu dans la partie suite à un coup-franc de 40 mètres.

Il faudra attendre la deuxième période et la 51e minute de jeu pour voir un nouveau but nancéien. Sur un centre de Da Costa, le défenseur burgien Morante la pousse au fond de ses propres filets. Juste après, Nancy a failli concéder l'égalisation sur une occasion de Bourg. Les Aindinois sont revenus dans la partie à la 61e minute grâce au but de Fischer sur corner.

A la 73e minute de jeu et suite à une superbe ouverture de Lenny Nangis, Thomas Robinet est trouvé dans la profondeur et ajuste le gardien. Mais à la 78e minute, Soumaré permet aux siens de revenir suite à une erreur de Da Costa dans la surface. 3-3, le score ne bougera plus jusqu'au coup de sifflet final. Le carton rouge reçu par El Aynaoui pour un geste d'humeur à la 82e n'a pas aidé à marquer un nouveau but.

La fin de match a été perturbée par certains supporters nancéiens en parcage qui ont jeté des fumigènes et des sièges sur le terrain.

Le match a pu reprendre après 30 minutes d'interruption mais le score n'a plus évolué.

Deux saisons catastrophiques de suite

L'épilogue de deux saisons catastrophique s depuis la vente de l'AS Nancy Lorraine par Jacques Rousselot à des investisseurs étrangers fin 2020. Pourtant, on pensait que le club était reparti du bon pied l'été dernier en s'appuyant sur un homme du cru, Albert Cartier, pour mener un groupe qu'il avait construit lui-même. Mais les résultats n'ont pas toujours été à la hauteur. L'arrivée sur le banc de Benoît Pedretti fin janvier a donné un coup de fouet à cette équipe capable d'aller battre Dunkerque ou Versailles, des équipes de haut de tableau. Un club qui a aussi perdu trop de points en cours de route comme lors de la dernière à domicile contre le Puy , déjà condamné à la relégation avant la rencontre.

