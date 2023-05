Football : l'ASM Belfort relégué en National 3

La grande désillusion pour l'ASM Belfort, et l'immense tristesse. Les footballeurs belfortains ne joueront plus en National 2 la saison prochaine. Leur défaite 1-0 concédée ce samedi à domicile contre Colmar, devant pourtant plus de 500 spectateurs au stade Serzian, leur a été fatale. A une journée de la fin du championnat, l'ASM B est officiellement reléguée en National 3. Incapables de battre les Alsaciens, les joueurs de la Cité du Lion ont donc touché le fond. Cela faisait 13 ans pourtant que le club évoluait à ce niveau, avec même entre temps 2 saisons en National !

"J'ai honte d'être le capitaine de l'ASM B qui descend" Lucas Cuenin

Le contraste est saisissant et terrible à la fois. Entre d'un côté, des Colmariens qui fêtent leur maintien, et en face, des Belfortains relégués et effondrés. Un dernier match perdu à l'image de la saison. Avec sûrement le parcours en coupe de France jusqu'en 16èmes de finale en cause pour le gardien belfortain Marc-Antoine Guillaume "C'est très, très dur. On dit souvent qu'on a ce qu'on mérite, eh bien, on a ce qu'on mérite. La coupe de France nous a fait du mal, on a cru que c'était la fin de la saison à ce moment-là. Sauf que le championnat c'est notre pain quotidien !" avoue le portier, aussi abattu que son coéquipier, Lucas Cuenin "Je ne voulais pas être le capitaine de l'ASM Belfort qui descend, et ben voilà ! Notre deuxième partie de saison est catastrophique. Ce qui m'embête, c'est que ça fait des années que le club est à ce niveau (depuis 2010), a même connu le niveau haut-dessus (2 saisons en National), et c'est un peu la honte." conclut le milieu belfortain, très marqué par cette issue fatale.

"C'est un échec mais on rebondira" Jean-Paul Simon

Dans cette ambiance morose, l'emblématique président de l'ASM Belfort, garde malgré tout la force de ne pas dramatiser, forcément déçu mais pas abattu "C'est un échec, il faut l'accepter, c'est à l'image de la saison, on n'a pas été bons, on a manqué de talent et de réussite mais il ne faut pas se cacher derrière ça. Ca sera peut-être plus facile de monter de N3 en N2 que de se maintenir en N2 une saison de plus" ironise Jean-Paul Simon, le patron de l'ASM B qui tient à relativiser "On va revoir le fonctionnement de ce qui n'a pas marché. Mais il faut toujours voir le positif dans la misère qu'on se trimballe. Financièrement, tout va bien, et on va rebondir, sinon on arrête tout, je ne suis pas de cette trempe-là." Dernière chance, que l'ASM B fasse partie des repêchés à la place de clubs en difficulté financière. Mais l'espoir reste quand même très faible.