Football : l'attaquant de Lille Nicolas Pépé signe avec Arsenal

L'attaquant de Lille Nicolas Pépé s'en va à Arsenal. Les deux clubs ont officialisé ce jeudi son transfert. Ce n'est pas une surprise. Le jeune footballeur de 24 ans était à Londres depuis quelques heures.

Naples était aussi sur les rangs. Le club italien proposait le même salaire net de 8 millions d'euros, mais Nicolas Pépé a préféré le club anglais qui disputera la Ligue Europa cette saison. Un troisième club s'était manifesté ce dimanche mais sans doute trop tardivement. Il s'agit du PSG, club dans lequel l'attaquant ivoirien rêve pourtant d'évoluer.

Un transfert record pour Arsenal

L'ailier droit a donc choisi Arsenal qui a déboursé 80 millions d'euros pour m'attirer de l'autre côté de la Manche.

Une jolie somme pour recruter le meilleur joueur de la Ligue 1, hors PSG, même si sa coupe d'Afrique des nations avec la côte d'Ivoire n'a pas été des plus flamboyantes, pour ne pas dire qu'elle a été complètement ratée. L'apport de l'international ivoirien se traduit essentiellement en chiffre.

Nicolas Pépé est le deuxième joueur le plus utilisé avec 38 matchs joués dont 37 comme titulaire derrière Mike Maignan, le gardien lillois. Avec 22 buts marqués et 11 passes décisives, il est impliqué dans la moitié des buts marqués par son équipe, ce qui est énorme. Seul Killam M'Bappé a fait mieux. C'est un des tous meilleurs ratios d'Europe. Cela vaut de l'or.

Un ailier "talentueux" qui apportera "rythme, puissance et créativité"

L’entraîneur d'Arsenal Unai Emery se réjouit de l'arrivée de Nicolas Pépé dans son équipe : "Nicolas est un ailier très bien noté et talentueux qui était recherché par plusieurs des meilleures équipes d'Europe. La signature d'un ailier de haut niveau était l'un de nos objectifs et je suis ravi qu'il se joigne à nous. Il ajoutera du rythme, de la puissance et de la créativité dans le but de donner plus de buts à notre équipe."